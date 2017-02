M.â€ˆMohamed Ayadi, SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du comitÃ© de la route transsaharienne : Â« Le tronÃ§on Alger - Lagos bientÃ´t achevÃ© Â»

«Un bilan établi par le Comité de liaison de la route Transsaharienne (CLRT) relève que l’Algérie a réalisé la totalité de sa section, tout en contribuant au financement et à la réalisation des études de la section nigérienne (230 km), soit le dernier tronçon qui reste à réaliser.» Tel est le constat établi, hier, par le secrétaire général du comité de la route Transsaharienne.

Mohamed Ayadi, qui a animé hier,une conférence débat, a fait savoir que «l’Algérie voudrait faire part de l’achèvement du tronçon national de la route Transsaharienne Alger-Lagos, longue de 4.800 km», et de souligner que l’achèvement du dernier tronçon, situé sur le territoire de la République du Niger, est prévu en 2017. «La pose en territoire algérien du câble de fibre de verre relié au réseau international pour alimenter et désenclaver cette vaste zone du continent en matière de TIC tout au long de l’axe Alger-Lagos a été achevée», a-t-il dit.

Quant à la branche qui fait 1.000 km et qui va vers Tunis, le responsable a révélé que celle-là aussi a été achevée, alors que «le linéaire qui va au Mali est un peu en retard, à cause des problèmes sécuritaires. Pour ce qui concerne le Tchad, la moitié des 600 km à réaliser est terminée. Pour le reste, les financements ont été trouvés».

La Transsaharienne a été conçue, selon lui, pour renforcer les échanges économiques entre les pays du Maghreb et du Sahel. La Transsaharienne traverse, outre l’Algérie (3.400 km), la Tunisie (900 km), le Mali (1.974), le Niger (1.635 km), le Tchad (900 km) et le Nigeria (1.131 km).

Nonobstant le fait qu’elle est composée d’un axe central Nord-Sud qui s’étire d’Alger à Lagos sur environ 4.000 km, la Transsaharienne a été conçue pour desservir toute la sous-région du Maghreb et du Sahel à travers quatre branches reliant deux capitales maghrébines (Alger et Tunis) à quatre capitales sub-sahariennes, à savoir Bamako, Niamey, N’Djamena et Lagos. «Sa principale mission est d’encourager la coopération économique entre les États africains membres indique parfaitement l’ambition et la dimension du projet, et la volonté de travailler ensemble en harmonie à l’échelle d’une région», a-t-il dit. Le secrétaire général a relevé que l'Algérie a investi plus de 200 milliards de DA (environ 3 milliards de dollars), pour terminer et développer le tronçon de la Transsaharienne situé sur son territoire, au titre des programmes 2005-2009 et 2010-2014.

Par ailleurs, et au cours de cette rencontre, le débat a été principalement axé sur la nécessité de «comment rendre cette route rentable ?» M. Ayadi a en effet affirmé que «la rentabilité de la route sur les plans économique et social, est un défi majeur pour les six pays traversés par la Transsaharienne, une infrastructure pour laquelle une instance a été créée, le Comité de liaison de la Transsaharienne (CLRT), présidé par l'Algérie». C’est ainsi que le CLRT a plaidé en faveur d'un plan d’aménagement visant les localités situées le long de la Transsaharienne en vue de résoudre le «problème» du «retard socio-économique accusé par les régions sahariennes handicapées par un climat rude et l’éloignement des capitales et des grands centres de vie», explique Mohamed Ayadi.



Booster les très faibles échanges commerciaux entre cette partie du Maghreb et l’Afrique subsaharienne



«La route ne suffit pas à elle seule pour améliorer la situation économique et augmenter significativement le niveau des échanges commerciaux, c’est pour cela qu’il faut créer une instance de promotion des échanges commerciaux entre les pays associés de ce projet», a recommandé M. Ayadi. Se basant sur les résultats d’une étude du CLRT menée en 2009, il affirme que les échanges commerciaux de l’Algérie avec les cinq pays qui partagent la Transsaharienne «sont très faibles».

Il précise, à ce propos, que 80% du volume du commerce de l’Algérie avec les pays membres du CLRT se fait avec la Tunisie, selon des statistiques de 2008. «Cela signifie que le flux d’échange routier n’emprunte pas l’axe central de la Transsaharienne reliant Alger à Lagos, mais les liaisons avec la Tunisie», relève-t-il. «Néanmoins, ces échanges sont un peu plus importants entre le Niger et le Nigeria, à travers la Transsaharienne, puisque 20% du volume du commerce extérieur nigérien se fait avec le Nigeria», a-t-il ajouté.

Le projet de la route Transsaharienne Alger-Lagos est né dans les années 1960, à l'initiative de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), afin de désenclaver les zones déshéritées et de promouvoir les échanges entre le nord et le sud du Sahara. Il s'agit de construire une route composée de quatre branches reliant Alger et Tunis à quatre capitales sub-sahariennes à Bamako, Niamey, N’Djamena et Lagos. Les six pays membres de ce comité sont l'Algérie, la Tunisie, le Niger, le Mali, le Tchad et le Nigeria.

Le projet est financé par les pays concernés et par la Banque africaine de développement. L’Algérie, premier contributeur, estime y avoir investi 3 milliards de dollars, selon les chiffres du ministère algérien des Travaux publics.

C'est un projet-phare porté par l'Algérie pour desservir 9.500 kilomètres d'Alger au Nigeria, en passant par la Tunisie, le Mali, le Niger et le Tchad, et qui doit à terme être accompagné tout au long de la fibre optique. Les États et des institutions telles que la Banque africaine de développement en sont les principaux financiers.

Sarah A. Benali Cherif