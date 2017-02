Nouvelle ville de sidi-Abdallah : RÃ©ception de la deuxiÃ¨me partie en juin

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que la deuxième partie de la nouvelle ville Sidi- Abdallah sera réceptionnée en juin prochain. La distribution de 5.000 logements de type location-vente (AADL) et 1.200 autres unités de la formule logement promotionnel public (LPP) est prévue pour juin prochain, outre la réception de plusieurs structures publiques comme les écoles, les lycées et autres aires de divertissement, a indiqué M. Tebboune, lors d’une visite d’inspection des travaux de réalisation de la nouvelle ville Sidi-Abdallah. Il a précisé que l’opération de remise des clés aux bénéficiaires se poursuivait depuis l’inauguration, en décembre dernier, de la nouvelle ville par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, mais, selon lui, «les résidents pourront y accéder à partir du début de la saison estivale avec possibilité d’inscrire les enfants dans les nouveaux établissements» en prévision de la prochaine rentrée scolaire. M. Tebboune a souligné également que la nouvelle ville devra générer 1.200 emplois d’ici à mai prochain, au regard du nombre de locaux commerciaux attribués aux jeunes investisseurs qui ont, par la même occasion, bénéficié de plusieurs facilités. Il a fait remarquer, à ce propos, que la plupart des magasins de particuliers avaient, d’ores et déjà, entamé leurs activités, outre les agences bancaires et les opérateurs de téléphonie mobile, rappelant que «24 commerçants se sont vus retirer leur décisions, car n’ayant, à ce jour, pas entamé leurs activités». À cette occasion, le ministre de l’Habitat s’est enquis des activités des commerçants et de la gestion des structures publiques déjà opérationnelles, et a fermement instruit les responsables d’accélérer la réalisation des autres structures, insistant sur l’importance de parachever les lycées pour pouvoir avant juin prochain. En marge de sa visite, M. Tebboune a déclaré qu’en prévision du mois de Ramadhan prochain, 8.000 agents de contrôle commercial seront déployés à l’échelle nationale, pour lutter contre la fraude, le monopole et l’augmentation des prix, notamment ceux des produits de première nécessité, relevant que la loi sera appliquée scrupuleusement à l’encontre de contrevenants. Une réunion présidée par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a eu lieu lundi en présence de plusieurs ministres sur la préparation du mois de Ramadhan, a-t-il encore dit, avant de rappeler que le phénomène de spéculation et du monopole «est d’abord une question à caractère moral avant d’être commercial». Il a annoncé qu’«il ne sera pas fait appel aux sanctions collectives, mais les auteurs de toute spéculation se verront retirer le registre du commerce et poursuivis par la justice, que ce soit avant le mois de Ramadhan ou après». Répondant à une question sur la licence d’importation de certains produits de consommation, il a ajouté que l’inscription des licences implique l’existence d’une production nationale, affirmant que «la liste des produits importés sera réduite, sans pour autant priver le citoyen des produits de large consommation».