Education nationale : Un dispositif dâ€™Ã©valuation pÃ©dagogique adÃ©quat

Les chefs d’établissement doivent se comporter en «véritables managers» afin de gérer les incidents, en facilitant le dialogue et en impliquant les compétences, a prôné la ministre de l’Éducation nationale.

Mme Nouria Benghebrit qui s’exprimait lors d’une rencontre de travail avec les chefs d’établissement de son secteur, a également annoncé le lancement d’un «débat stratégique». Il faut savoir que cette consultation nationale qui est liée aux nouveaux programmes passe par un questionnaire devant être distribué à travers les établissements scolaires aux fins de permettre d'engager un «large débat» sur ce système d'évaluation. L’objectif assigné par cette démarche est de revoir les critères d'évaluation pédagogique des élèves. En effet —si, au jour d’aujourd’hui, le système d'évaluation pédagogique repose sur le critère de «mémorisation»—, la révision envisagée des critères d’évaluation nécessite de tenir compte du critère des «intelligences multiples». Et selon la ministre, le système éducatif algérien doit aller vers ce qu’on appelle "l’industrie de la connaissance". Le défi de l’heure ne se limite plus à permettre aux élèves de bénéficier de l’enseignement mais de leur inculquer une instruction de qualité, a encore ajouté Mme Benghebrit, qui a rappelé que l’Algérie est parvenue à remporter le challenge de l’éducation pour tous, s’est engagée dans le cadre de la réforme du système éducatif initié par le Président de la République à améliorer les pratiques pédagogiques à l’intérieur de la classe, car l’objectif, a-t-elle ajouté, est d’assurer la «qualité et l’équité» pour tous.

Aussi, le traitement de l’échec scolaire figure parmi les priorités du département de l’Education qui a organisé dans une première étape deux séminaires régionaux d’évaluation des résultats des examens nationaux pour inciter les wilayas enregistrant des bilans «insuffisants» à se rattraper. Ces deux séminaires régionaux se sont soldés par l’établissement par les professionnels du secteur de projets de wilayas, a rappelé la ministre, précisant que la deuxième phase de ce "chantier" porte sur l’élaboration d’une étude pour répertorier et analyser les erreurs commises par les candidats aux différentes épreuves nationales, puis dans une étape ultérieure la présentation des résultats de cette recherche.

Lors de cette rencontre avec les cadres du secteur de l’Education, la ministre a également fait remarquer que la création des conditions propices à la scolarité passe par la mobilisation efficiente de tous les acteurs. «Les conditions qui prévalent dans certains établissements scolaires, aujourd'hui nous préoccupent», soutient la ministre précisant que la mise en place d'un environnement pédagogique propice passe par la mobilisation efficiente de tous les acteurs et à leur tête les chefs d'établissements lesquels doivent jouer «pleinement» leur rôle dans la gestion de leurs structures et ne pas se contenter de leur fonction administrative. Il a également été mis l’accent sur l’impérieuse nécessité, pour les chefs d’établissements, de se comporter en «véritables managers» et de gérer les incidents, en facilitant le dialogue et en impliquant les compétences afin d’édifier une école moderne et un système éducatif performant.

Evoquant l’importance des activités extra scolaires (à l’image de la lecture et du théâtre par exemple) et de leur effet sur l’aspect didactique, la ministre a souligné que nombre de wilayas se sont déjà lancées dans ce genre d’activités pouvant déceler le talent et les capacités de l’élève à développer. Dans ce contexte, Mme Nouria Benghebrit mettra en avant, toute l’importance de détecter les talents et capacités chez les élèves en créant des troupes de théâtre, de musique, ... et en renforçant les clubs scolaires, ouvrant ainsi le champ aux élèves pour dialoguer, échanger les idées et débattre de films proposés en milieu scolaire.

Remarque importante à retenir, le système d'examen du baccalauréat en vigueur ne connaîtra «aucun changement cette année», sauf que le ministère envisage d’améliorer la qualité des sujets. Cela dit, l’année scolaire 2017-2018 sera marquée, notamment par l’adoption d’un nouveau système d’accompagnement et de revalorisation des établissements ayant réalisé de bons résultats ; ce qui ne manquera pas de créer de la motivation pour instaurer une nouvelle culture autrement plus compétitive en matière d’assimilation pédagogique.

S’attardant sur le volet pédagogique, Mme Benghebrit a souligné que son ministère applique les recommandations conformément à la feuille de route relative à la réforme du système éducative en expliquant que durant l’année scolaire 2014-2015, la priorité a été donnée à l’amélioration des conditions socio-professionnelles, ciblant les enseignants et le personnel administratif, alors que l’année 2015 -2016 a été consacrée, quant à elle, au renforcement du système éducatif et à la bonne gouvernance. Pour cette année, l’heure est à la mise en place d’un dispositif d’évaluation pédagogique adéquat.

Soraya Guemmouri

------------///////////////

Développement du système éducatif

Explorer les possibilités d’appui

Le développement du système éducatif et le programme porté par le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) et plus particulièrement sur les moyens de renforcer la coopération dans le domaine de l’Education ont été au centre des discussions entre la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit et la représentante du Fonds en Algérie, Mariam Khan. Les deux parties ont convenu à l’occasion d’explorer «les possibilités d’appui du secteur dans le cadre du plan stratégique Algérie/FNUAP 2017-2020», précise un communiqué du ministère.