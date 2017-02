Centenaire de Mouloud Mammeri : festivitÃ©s toute lâ€™annÃ©e

Le ministre de la culture, Azzedine Mihoubi, a présidé hier à Ath Yenni, Tizi-Ouzou, le coup d’envoi des festivités commémoratives du centenaire de la naissance de l’écrivain, linguiste et anthropologue, Mouloud Mammeri qu’organisent la direction de la culture et l’association locale Talwith, en collaboration avec l’université Mouloud-Mammeri et autres établissements culturels de la wilaya. Accompagné du wali, Mohamed Bouderbali, le ministre de la Culture s’est recueilli sur la tombe et la stèle érigée au centre-ville à la mémoire du défunt Amusnaw, auteur de l’emblématique roman La colline oubliée, de plusieurs autres romans et études anthropologiques et linguistiques ayant permis d’éclairer un pan de l’histoire millénaire de notre pays. Sur les lieux de commémoration, le ministre s’est engagé à prendre en charge la réalisation d’un musée où seront exposées toutes les œuvres de ce fervent défenseur du recouvrement de l’identité nationale amazighe, une identité qui a été consacrée dans la loi fondamentale du pays, en hommage au combat, riche et long, qu’a mené le savant dans le domaine de l’anthropologie, la littérature, la linguistique et l’histoire. Dans le même cadre, le directeur du Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH), Slimane Hachi, a, de son côté, annoncé que l’institution qu’il dirige portera désormais le nom de Mouloud Mammeri, tandis que le secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité, Si El Hachemi Assad, a fait part du lancement par son institution d’une opération du doublage des œuvres cinématographiques de films tirés des œuvres de Mouloud Mammeri et la traduction de toutes ses œuvres littéraires en langue nationale et officielle tamazight. Après avoir rendu ce vibrant hommage à l’illustre Amusnaw, la délégation ministérielle s’est rendue à Ain El Hammam pour procéder à la baptisation du Centre culturel de la localité au nom du défunt chanteur populaire et militant de la revendication identitaire, Matoub Lounes. Poursuivant sa visite, le ministre de la Culture a eu à visiter le nouveau siège de la direction locale de la culture, avant d’inaugurer la nouvelle bibliothèque urbaine et inspecter le chantier d’un théâtre de verdure au niveau de l’espace abritant la maison de la culture Mouloud-Mammeri. Le ministre devait assister, tard dans l’après midi, à la présentation de la pièce théâtrale Le foehn ou la preuve par neuf, écrite par Mouloud Mammeri et produite par des étudiants du Département de français de l’Université Mouloud-Mammeri à l’occasion du centenaire.



Promouvoir le savoir pour faire face à l’extrémisme



Le ministre de la culture, Azzedine Mihoubi, a instruit hier à Tizi-Ouzou les directeurs des bibliothèques de lecture publique de distribuer gratuitement aux élèves des différents paliers de l’enseignement les cartes d’accès à ces structures de promotion de la culture et du savoir. S’exprimant à l’ouverture des travaux d’une journée d’étude nationale autour des bibliothèques publiques de lecture publique à la nouvelle bibliothèque, le ministre a indiqué que la distribution de ces cartes d’adhésion au profit des élèves incitera les parents à les convaincre de s’ inscrire pour bénéficier des services offerts par ces structures qui sont appelées, a-t-il soutenu, «à enseigner à nos enfants comment lire des livres et comment en tirer profite». «Ce n’est qu’avec le savoir que nous pourrons combattre l’ignorance et l’extrémisme» a-t-il déclaré.

Le ministre de la Culture a également mis en exergue le rôle crucial que se doivent de jouer les bibliothèques dans le développement national d’où l’impérative nécessité, a-t-il fait savoir, de l’ouverture de ces structures vers l’environnement extérieur, surtout les écoles. «Les bibliothèques sont la clé du savoir qui est lui-même la clé du développement» a rappelé M. Azzedine Mihoubi, tout en assurant que la promotion du savoir demeure le défi à relever par son département ministériel par l’amélioration de la fréquentation de ces espaces de lecture publique qui doivent désormais aller vers l’interactivité. Dans un point de presse animé en marge de cette journée d’étude, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de l’implication de tous les partenaires du secteur, notamment les éditeurs et imprimeurs, pour rendre le livre plus accessible aux lecteurs, rappelant au passage que l'Etat continue à soutenir le prix du livre à travers les mécanismes et instruments légaux mis en place pour organiser ce marché. Ces instruments légaux ont mis fin à l'anarchie qui caractérisait par le passé ce marché, a-t-il également indiqué, invitant tous les intervenants à œuvrer dans le sens de sa professionnalisation dès lors que sur quelque 1.200 éditeurs recensés à travers le pays, seuls 10% accomplissent leur mission en professionnels. Par ailleurs, le représentant du gouvernement a estimé qu’il n’est pas normal que des livres composés de seulement une dizaine de pages illustrées pour enfant soient affichés entre 300 à 500 DA l’unité, d’où pour lui, la nécessité de la réorganisation de ce marché pour permettre l’accessibilité aux livres à toutes les couches de la société. Il a également émis le vœu de voir la marge bénéficiaire accordée aux auteurs de livres revue à la hausse. «Il est injuste qu’un auteur ne bénéficié que de 10% de la vente de son livre, alors que le reste, soit 90%, sont partagés entre les autres intervenants» a-t-il déploré, reconnaissant que «l'aspect économique du livre ne doit pas être essentiellement au détriment de l’auteur et du lecteur». Enfin, le ministre a indiqué que les bibliothèques publiques ont été instruites soutenir les écrivains et les encourager à produire davantage par l'acquisition de leurs œuvres.

Bel. Adrar