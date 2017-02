Haut conseil islamique : DÃ©bat sur la libertÃ© de culte en AlgÃ©rie

Avec l’arabité et tamazight, l’islam fait partie des composantes de l’identité nationale. Selon la Constitution, l’islam est la religion de l’Etat. Garantie également par la loi algérienne, la liberté de culte participe au renforcement de l’identité nationale, estiment les participants à la conférence-débat qui s’est tenue mardi dernier au siège du Haut conseil islamique (HCI), en présence de Dr Bouabdallah Ghlamallah, président de l’institution, de personnalités nationales culturelles, d’universitaires et de cadres du secteur des affaires religieuses. Prenant la parole à cette occasion, Dr Abdelhamid Bichi, professeur à l’université d’Alger, a évoqué d’abord le concept des libertés dans la philosophie musulmane avant d’arriver au thème de la liberté de culte en islam, en se référant aux versets coraniques et aux hadiths du Prophète (QSSSL). Il a ensuite abordé l’évolution de ce concept à travers l’histoire et les époques, en mettant en relief les principes qui l’ont caractérisé et qui ont contribué à la propagation de l’islam dans le monde, comme la liberté d’expression et de pensée notamment. La conduite exemplaire de sidna Mohamed (QSSSL) avec les chrétiens, les juifs et autres non musulmans, constitue un exemple parfait de tolérance et de coexistence pacifique, a relevé le conférencier allusion faite à la Constitution de Médine ou « Sahifah », conclue entre le Prophète (QSSSL) et les habitants de la ville sainte, toutes confessions confondues. En effet, a-t-il ajouté, la liberté de culte en islam relève surtout de la morale, en ce sens que les libertés constituent des devoirs pour les croyants, à la lumière du hadith rapporté par Mouslim, dans lequel le Prophète (QSSSL) dit : « La religion, c’est la sincérité ».

Aujourd’hui, beaucoup de choses ont changé, nécessitant de ce fait des efforts de réflexion et d’adaptation aux réalités actuelles, s’agissant notamment de l’adéquation entre les libertés et l’ordre public. Lui succédant, Dr Ghomari Tayebi, enseignant à l’université de Mascara, a abordé sa communication en relevant que le thème des libertés religieuses est devenu aujourd’hui un thème complexe et d’actualité, voire une affaire de sécurité nationale. En effet, la liberté de culte est intimement liée à la démocratie, à la justice, au niveau de conscience politique et religieux des gens et au professionnalisme des médias, notamment. Il a ajouté que parler des libertés religieuses dans un pays, nécessite davantage de précision quant à l’espace choisi, les religions et les rites suivis, sans oublier les pressions subies au niveau d’une même communauté.

Dr Ghomari Tayebi devait ensuite préciser que l’islam autorise la liberté de culte mais que la « Chariaâ » lui a fixé des règles précises, conformément aux lois en vigueur dans chaque pays. Dans ce contexte, il a indiqué que depuis des siècles, l’Algérie est musulmane et de rite malékite, ce qui implique que toute atteinte à cette qualité, constitue une menace pour l’identité nationale. La complexité de cette question de l’identité nationale, jointe au vide juridique relatif aux associations à caractère religieux, ne favorisent pas une bonne prise en charge du problème des libertés, a souligné le conférencier en déplorant le déficit dans la formation spirituelle des imams pour pouvoir faire face aux associations et sectes qui menacent l’unité religieuse des Etats et des peuples musulmans.

Mourad A.