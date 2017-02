RÃ©union du ComitÃ© de dÃ©veloppement social de lâ€™Afrique : M. El-Ghazi reÃ§oit un responsable de lâ€™UA

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El-Ghazi, a reçu Oumar Diop, chef de la délégation de la Commission de l'UA chargée de la préparation de la 2e session du Comité technique sur le développement social, le travail et l'emploi de l'Union africaine, que va abriter l'Algérie du 24 au 28 avril prochain. Cette conférence «devait marquer l'histoire des affaires sociales du continent africain», a déclaré le responsable africain, à l'issue de son entretien avec le ministre. «Nous sommes ici pour faire de cette session un rendez-vous réussi, aussi bien pour l'Algérie que pour l'Afrique», a-t-il relevé, ajoutant que «toutes les conditions sont, dans l'ensemble, réunies pour que les travaux de cette session du Comité technique sur le développement social, le travail et l'emploi de l'UA soit ponctués de succès». Il a souligné, par la même occasion, que «la partie algérienne a fait des propositions qui seront examinées et intégrées dans le programme de cette session», estimant que «cela ne fera qu'enrichir la qualité du programme et des thématiques» qui seront abordées. Relevant que l'ensemble des pays africains «partagent les mêmes préoccupations et les mêmes défis», M. Diop a indiqué «avoir écouté un exposé présenté par M. El-Ghazi sur l'expérience algérienne dans le secteur», une expérience qu'il a qualifié de «riche et de qualité». Il a ajouté, à ce propos, que la tenue de cette 2e session en Algérie «permettra une présentation plus large de cette expérience». M. Diop a salué par ailleurs les efforts consentis par l'Algérie, notamment à travers la mise en place de l'École nationale de la sécurité sociale, et aussi à travers les bourses qu'elle accorde pour former des jeunes d'autres pays africains. Il a estimé que «ce genre de contribution au développement social et économique au niveau africain est très appréciable». La première session du Comité technique sur le développement social, le travail et l'emploi de l'Union africaine a eu lieu en 2015 à Addis-Abeba.