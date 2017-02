AlgÃ©rie - AzerbaÃ¯djan : OpportunitÃ©s dâ€™investissements Ã©nergÃ©tiques

Le ministre de l'Énergie Noureddine Boutarfa, a examiné, avec l'ambassadeur d'Azerbaïdjan à Alger, Meher Aliyev, les opportunités d'investissements et de partenariat énergétique entre les deux pays, indique un communiqué du ministère. Les deux parties ont évoqué également l'évolution des marchés pétroliers et la coopération entre les pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), et les pays non membres, selon la même source. L'Azerbaïdjan fait partie des 11 pays hors-OPEP qui se sont engagés à réduire leur production pétrolière d'environ 558.000 barils/jour, et ce dans le cadre d'un accord historique conclu avec l'OPEP à Vienne, en décembre dernier. L'OPEP et ses partenaires appliquent, depuis janvier, une réduction globale de 1,8 million de barils/jour afin de rétablir l'équilibre du marché pétrolier mondial.