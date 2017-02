Le martyre dâ€™El-Qods

Le vieux Salah, accroupi en face d’un monticule de gravats, hagard, tend le doigt tremblant vers le néant et, d’une voix chevrotante, relate son cauchemar : «C’était le matin. Je préparais le café et le petit-déjeuner pour les enfants. Tout à coup, des soldats sont entrés et nous ont donné dix minutes pour quitter la maison. J’ai demandé de pouvoir prendre les chaussures de mes enfants et quelques autres affaires, mais les soldats ne m’en ont pas laissé le temps. Quelques minutes plus tard, tout était démoli.» Salah savait que sa vieille maison du quartier Issawiya d’El-Qods était vouée à la démolition, après les avertissements pressants de la mairie et la décision de réduire la présence palestinienne dans la partie arabe et occupée d’El-Qods. L’occupant n’accorde les permis de bâtir qu’au compte-gouttes. Les maisons sont donc souvent illégales. L’entité sioniste passe à la vitesse supérieure et se sent plus libre d’accaparer encore plus de parcelles depuis l’avènement de l’administration Trump. La politique de «retenue» affichée à l’ère Obama a été purement levée, et le lâcher de pelleteuse s’est accentué au grand jour.

En cette fin de février, 42 maisons de Palestiniens d’El- Qods ont déjà mordu la poussière, et le décompte ne fait que commencer. L’année passée, c’était 203 bâtisses qui ont tâté du bulldozer, logements, magasins, entrepôts et même des étables… Tout cela coiffé d’annonces et de «plans d’extension» fictifs, juste question de jeter un morceau sous la dent des nombreuses ONG qui s’époumonent vainement.

Dans le quartier de Sour Baher, les habitants ont élaboré un plan de construction conforme à la lettre aux lois de l’occupant, c’était compter sans la mauvaise foi et la «mission» de l’administration sioniste. La Commission régionale de planification et de construction, fer de lance de la politique sioniste, avait fini par refuser ce projet, arguant que les délais d’exécution étaient dépassés. Le large éventail de dispositions qui visent à mettre les Palestiniens hors des murs de leur ville est pratiquement incontournable, et l’occupant sait jouer avec ses propres lois et considère que chaque parcelle prise aux autochtones est immédiatement reportée sur les cartes, et, de fait, agrandit le territoire d’occupation qui tend chaque jour vers l’utopique «terre promise».

Kamel Morsli