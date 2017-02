Angleterre : coupe de la Ligue : Manchester United remporte le trophÃ©e

Manchester United s'est adjugé la Coupe de la Ligue anglaise dimanche à Wembley, en battant le Southampton de Claude Puel (3-2), grâce notamment à un doublé de Zlatan Ibrahimovic. L'entraîneur des Red Devils José Mourinho remporte ainsi son 19e trophée majeur, son premier titre important depuis son arrivée au club cet été. Le technicien portugais, qui avait décroché le moins glorieux Community Shield en début de saison en battant Leicester, a une nouvelle fois pu compter sur un formidable Ibrahimovic. Le géant suédois a ouvert la marque pour les Mancuniens d'un coup franc magistral des 25 mètres (18’) puis offert la victoires aux siens d'une tête en toute fin de match (87’). "Ibra" a maintenant marqué 26 buts cette saison à Manchester, à 35 ans, pour sa première saison en Angleterre. Et heureusement qu'il était là, car les Mancuniens ont souffert après avoir pourtant mené (2 à 0). Après le premier but de l'ancien Parisien, Lingard, titularisé à la place du blessé, Mkhitaryan, était laissé libre de tout marquage et prenait tout son temps pour ajuster Forster depuis l'entrée de la surface (38’). Mais depuis le début de la partie, la défense des Red Devils se faisait poreuse et les Saints, pas découragés, continuaient de tourmenter l'arrière-garde, sentant qu'elle finirait bien par craquer. Et ce fut le cas! Après un premier but refusé, la recrue, Gabbiadini, réduisait le score sur un centre de Ward-Prowse (45+2). Southampton ne se calmait pas pendant la mi-temps et repartait à l'attaque dès la reprise. Si la volée de Redmond était superbement repoussée par De Gea (47), l'acharnement des Saints était récompensé deux minutes plus tard. Sur un énième corner, le ballon était remis dans la boîte pour Gabbiadini, qui le smashait dans les buts d'une demi-volée parfaite (49’). Déchaînés, les Saints bousculaient les Red Devils, mais la tête de Romeu ne faisait que toucher le poteau de De Gea (63’). Et puis, Ibrahimovic a surgi pour catapulter de la tête le ballon au fond des filets sur un centre de Herrera (87’) et offrir le trophée aux Red Devils.