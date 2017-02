BASKET-BALL, AssemblÃ©e GÃ©nÃ©rale Ã©lective : Slimani succÃ¨de Ã  Bouarifi

Vingt après l’avoir dirigée, Ali Slimani retrouve la fédération Algérienne de Basket-ball, succédant à Rabah Bouarifi qui a vu son bilan rejeté.

Les soixante-dix membres de l’assemblée générale présents samedi à l’office du complexe olympique Mohamed Boudiaf étaient tous unanimes à élire leur nouveau président, Ali Slimani, qui avait déjà eu l’honneur de diriger l’instance en 1997. Il était également président de l’école du Widad de Boufarik de 1983 à 2000, période durant laquelle le club a connu ses plus belles années de gloire.

Agé de 60 ans et sociologue de formation, Slimani a la lourde responsabilité de redonner au basket algérien, en déclin depuis quelques années, ses lettres de noblesses et reprendre sa place sur le continent africain.

Ali Slimani qui était durant les mandants précédents un proche observateur, présente un projet ambitieux en commençant par réinstaurer les assises nationales qui regrouperont l’ensemble des acteurs de la discipline dans le but de trouver vite des solutions pour rehausser le niveau du basket en Algérie.

L’installation de commissions spécialisées est l’autre objectif du nouveau président, comme celle qui aura la charge de gérer les compétitions ou encore celle du sponsoring.

L’objectif le plus proche pour le nouveau président et son bureau c’est de qualifier le cinq national au prochain Afro Basket. L’équipe drivée par Ahmed Loubachria est actuellement en stage à Alger en prévision des deux tournois qualificatifs prévus le 16 mars à Alger et le 24 du même mois à Tunis. Le nouveau président à signifié son soutien au staff dans cette mission difficile.

Mokhtar Habib

Composante du nouveau bureau de la Fédération algérienne de basket-ball (FABB), à l'issue de l'Assemblée générale élective.



Président : Ali Slimani



Membres du bureau fédéral :

1. Mehdi Djeroudi (37 voix)

2. Kamel Astouati (36 voix)

3. Mohamed Boulefroug (36 voix)

4. Lyes Achour (34 voix)

5. Mohamed-Cherif Marouani (30 voix)

6. Hachemi Hadj Hammiche (29 voix)

7. Nourdine Zoughbi (29 voix)

8. Bachir Habib (26 voix)

9. Fairouz Dih (élue d'office)

10. Houria Ait Ali Slimane (élue d'office).