FÃ©dÃ©ration algÃ©rienne de rafle et billard (AGO) : Rejet des trois bilans

L'Assemblée générale (AG) de la Fédération algérienne de rafle et billard (FARB), réunie en session ordinaire au Centre des Fédérations sportives à Dely Ibrahim (Alger), a rejeté les trois bilans du bureau exécutif sortant, poussant le président, Mohamed-Lamine Maïdi, à introduire un recours auprès de l'administration centrale du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Le bilan moral et financier de l'exercice 2016 ainsi que le bilan moral du mandat olympique 2013-2016 ont été rejetés par 10 voix des 13 enregistrées contre trois «oui». L'AG ordinaire a enregistré la présence de 14 membres des 15 aux voix délibératives, alors qu'un autre membre n'a pas été autorisé à assister aux travaux. "Après la lecture des trois bilans, applaudie par les membres de l'AG, le président sortant, comme il est d'usage, a ouvert le débat, mais aucune intervention n'a été enregistrée, ce qui nous a permis de passer à l'opération de vote et puis au dépouillement", a indiqué à l'APS, la secrétaire générale de la FARB, Radia Meghehout. Le dépouillement, effectué en présence du représentant du MJS Farid Bouzid, a donné lieu à un rejet, à la majorité des membres votants, des trois bilans. "L'AG ordinaire s'est déroulée dans une atmosphère anormale, a relevé la secrétaire générale. Une lecture des bilans applaudie par les présents, puis aucune intervention".

Pour leur part, les membres sortants du bureau exécutif ont qualifié ce rejet de "vote sanction qui n'a aucune raison d'avoir lieu." Devant cette situation, le président, Mohamed-Lamine Maïdi, a introduit un recours sur ce rejet qualifié "d'anormal et non-justifié". "Le rapport détaillé de la tenue de l'assemblée générale sera remis au MJS avec tous les éléments d'information nécessaires. On attend maintenant la décision finale de l'administration centrale qui se prononcera sur le sujet dans les jours à venir", a conclu la SG de la FARB. Il est à rappeler que le bureau exécutif sortant de la FARB est composé de neuf membres, dont le président, et l'assemblée élective devrait avoir lieu le 9 mars au Centre des fédérations sportives de Dely Ibrahim. Selon les statuts de la Fédération, le mode de scrutin arrêté est l'élection du président puis celle du bureau exécutif.

Les 15 membres aux voix délibératives ainsi que les neuf membres du bureau sortant auront à élire la future équipe qui dirigera la Fédération de rafle et billard pour le prochain mandat olympique (2017-2020).