Tennis, ClÃ´ture du tournoi international ITF Juniors Ben Aknoun-2017 : Nos athlÃ¨tes ont gagnÃ© en expÃ©rience

Baisser de rideau du tournoi international ITF Juniors-Ben Aknoun, organisé par le Tennis Club les Palmiers, en collaboration avec la Fédération algérienne de tennis, avec les finales des tableaux «simple».

Le tableau garçons a été remporté par le Portugais, Martim Leote Prata, tête de série n°3 qui s'est imposé en finale face à l'Espagnol, Ignacio Sandoval Rodriguez (3-6) (6-2) (6-4).

Chez les filles, c'est l'Espagnole, Jesica Bouzas Maneiro, qui a dominé le tableau simple, suite à son succès contre l'Italienne, Alice Amendola, tête de série N°4, sur le score de (6-1) (6-1).

Pour rappel, la paire espagnole composée de Jessica Bouzas Maneiro et Lucia Garrigues Melendez a remporté le double-filles, vendredi, après sa victoire en finale face aux Italiennes, Gaia Bandini et Viola Coffi (5-7) (6-0) (10-5), alors que le duo tunisien, Adam Nagoudi et Mohamed Anouar Braham, a dominé le tableau double garçons, suite à une victoire face aux Portugais,

Leote Prata et Tomas Soares (6-4) (6-0). Par ailleurs, la tenniswoman algérienne, Lynda Benkaddour a concédé une défaite à l'ITF Juniors ''Ben Aknoun'', en demi-finale du tableau simple filles face à l'Italienne, Alice Amendola (6-4) (6-3). Elle a réalisé un bon match dans l’ensemble mais s’est inclinée face à une adversaire plus forte. Elle a eu le mérite d’atteindre le dernier carré et ce tournoi, lui a permis de gagner en expérience et d’améliorer son niveau en se frottant à des adversaires étrangers de bon niveau. D’ailleurs, c’est-là l’un des intérêts de tels tournois. Pareil pour le jeune tennisman algérien, Youcef Rihane qui a lui aussi atteint les demi-finales de l'ITF Juniors-Ben Aknoun, qui cependant n’a pas réussi à dépasser ce cap, en perdant face au Portugais Martim Léote Prata (6-7) (5) (6-3) (6-2), celui qui est sorti vainqueur en final du tableau garçons.

Ce que l’on peut dire, c’est que le tournoi international ITF Juniors-Ben Aknoun a connu une totale réussite avec une forte participation étrangère, une organisation impeccable grâce aux efforts des responsables de la FAT, à sa tête le président, Bouabdallah, et du Tennis Club «Les Palmiers», organisateur de l’évènement, qui sont tous à féliciter. Les participants n’ont pas caché leur satisfaction par rapport aux bonnes conditions d’accueil et de déroulement du tournoi.

À ce propos, le chargé de communication de la FAT, le sympathique et très serviable, Azim Belkacem Dridi, affirme : «Tout a été mis en œuvre pour la réussite de cette manifestation sportive internationale. Le Tennis Club «Les Palmiers» et la Fédération algérienne de tennis ont fait de leur mieux pour qu’il en soit ainsi. Ce genre de tournois est très utile à nos athlètes pour leur permettre de situer leur niveau et de progresser. C’est une bonne chose de leur donner de telles occasions qui ne peuvent leur être que bénéfiques ».

De jeunes tennismen et tenniswomen algériens sont en train d’éclore. La pâte existe, il faut seulement bien la prendre en charge pour en faire des champions. Et même si l’on est encore loin, très loin du niveau mondial, il n’en demeure qu’avec le travail et la mobilisation de tous les concernés, le tennis algérien pourra voir naître un ou une championne qui ira défier les grandes stars mondiales, qui sait? Il faut y croire et tout mettre en œuvre pour qu’un tel miracle puisse un jour se réaliser...

Mohamed-Amine Azzouz