Jumelage interhÃ´pitaux : Des Ã©quipes mÃ©dicales de lâ€™EHU dâ€™Oran Ã  Tindouf

Dans le cadre des opérations de jumelage entre les établissements hospitaliers, l’EHU (l’Etablissement hospitalo-universitaire) d’Oran vient d’effectuer une mission médicale en partenariat avec son homologue dans la wilaya de Tindouf. Une action inscrite au programme de la coopération et des échanges entre les hôpitaux du sud et du nord du pays.

En l’espace de trois jours consécutifs, une équipe médicale qui compte au total une trentaine de spécialistes dans diverses spécialités, notamment en cardiologie, urologie, pneumologie, neurochirurgie, néphrologie, gastro-entérologie, anesthésie et chirurgie générale, a prodigué des consultations ainsi que des interventions chirurgicales à l’hôpital de Tindouf, de même qu’aux polycliniques situées au niveau des communes de cette wilaya, entre autres, Oum El Assel, Moussani et Hassi Mounir. Cette opération s’est soldée par un bilan riche recensant pas moins de 957 consultations, touchant différentes spécialités, à savoir 188 actes chirurgicaux dont 86 en chirurgie générale, 11 en neurochirurgie, 18 en urologie, 21 en gynécologie et 06 en chirurgie infantile ainsi que 81 échocardiographie et 19 endoscopies digestives. Dans ce même registre, l’EHU d’Oran a fait part d’un programme de formation dédié aux différents domaines médicaux, où cinq communications ont été présentées par plusieurs praticiens spécialistes de l’EHUO. Il convient de souligner que ce dernier a déjà réalisé une opération similaire au niveau des établissements de la wilaya de Bechar. La mission de la délégation médicale oranaise dans cette wilaya avait été conduite par le directeur général de l’établissement, le Dr Mansouri, composée au total d’une cinquantaine de spécialistes en cardiologie, urologie, pneumologie, gastro-entérologie et chirurgie générale. Son travail a consisté à effectuer des consultations ainsi que des interventions chirurgicales au niveau de l’hôpital de Béchar, l’hôpital militaire régional, ainsi que des polycliniques de la région, et ce, afin de contribuer à l’allègement de la pression dont souffrent ces derniers. En marge de ce parrainage, une opération de dépistage des insuffisances rénales, cardiaques et hépatiques, avait été réalisé et ce, en perspective du lancement d’un programme de greffe d’organes et d’une prise en charge médicale des patients qui seront greffés au sein de l’EHU d’Oran.

Amel Saher