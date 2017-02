ComplÃ©ments alimentaires : Un marchÃ© Ã  organiser

Plus de 50% des Algériens consomment des compléments alimentaires, dont 95% sont importés de l’étranger (Inde et Chine) et ne sont soumis à aucun contrôle en laboratoire spécialisé.

Toutefois, les spécialistes estiment que ces produits ne peuvent pas se substituer à une bonne hygiène de vie. C’est ce qu’a déclaré hier à Alger le président de la Fédération algérienne des consommateurs, Zaki Hariz, lors d’une journée d’étude et d’information sur les compléments alimentaires. M. Hariz a expliqué que «plusieurs compléments alimentaires fabriqués traditionnellement ne respectent aucune norme d’hygiène».

Selon lui, des analyses effectuées sur trois compléments alimentaires sous forme de pâtes mélangées à du miel ont démontré le non-respect des conditions de fabrication ainsi que la présence de bactéries.

A cet égard, M. Hariz a souligné la nécessité de revoir les conditions d’attribution du registre de commerce et de la carte d’artisan dans ce domaine.

«Il faut imposer un cahier des charges, une autorisation préalable, respecter les conditions d’hygiène et de fabrication et mettre une traçabilité du produit», a-t-il indiqué.

Intervenant lors de cette journée d’étude, le président de l’association El Aman, Hacène Menouar, a relevé l’importance de la mise en place d’un comité de suivi de la production des compléments alimentaires, en déplorant l’absence d’un cadre réglementaire dans cette filière. « Il y a aujourd’hui une nécessité d’installer un comité intersectoriel pour organiser le marché local des compléments alimentaires. Son rôle sera de faire un état des lieux sur les compléments alimentaires produits localement ou importés, puis élaborer des textes de loi pour régulariser ce marché, en pleine expansion, mais qui n'a pas de cadre juridique », a notamment expliqué le président de la FAC.

Ce comité devrait regrouper des représentants de plusieurs institutions étatiques relevant des secteurs de la santé, du commerce, de l’agriculture, de l’industrie, mais aussi les associations des herboristes, des commerçants et producteurs ainsi que les associations de protection des consommateurs. Selon M. Hariz, ce comité devrait également « établir un cahier des charges pour définir les conditions d’exercice de cette activité, que ce soit pour les importateurs ou les producteurs des compléments alimentaires afin d’instaurer des normes pour cette activité et protéger le consommateur des produits non conformes pouvant entraîner de graves complications», tout en précisant que le marché des compléments alimentaires « échappe à tout contrôle, alors que plus de la moitié des patients recourent à ce genre de produits ».

M. Hariz a appelé à «l’instauration d’un cahier des charges afin de permettre aux autorités de bénéficier de ces activités en régulant le marché par la création d’une activité légale et rentable».

La représentante du ministère de la Santé, le docteur Samia Zagh a déclaré dans son intervention qu’ «une étude réalisée par le Centre antipoison sur une durée de 15 ans a démontré que les compléments alimentaires peuvent causer de sérieux problèmes de santé, aggravés par une méconnaissance totale du traitement et un abus d’utilisation».



1.856 cas d’intoxication aux plantes



Le Dr Zagh a précisé, dans ce même ordre d’idées qu’ «entre 2000 et 2014, 1.856 cas d’intoxication par plantes ont été enregistrés par le Centre», précisant

qu’ «il ne s’agit pas d’un chiffre représentatif, car des milliers de cas ne sont pas déclarés, mais il permet d’avoir une idée sur la gravité de la chose ». Elle a annoncé par ailleurs que plus de 81.000 appels liés à des intoxications toutes causes confondues ont été enregistrés durant ladite période.

Face à cette situation, la représentante du ministère a recommandé d’établir un travail multisectoriel afin de protéger et sensibiliser les consommateurs lesquels de leur côté doivent faire preuve de vigilance. Pour sa part, le directeur exécutif de l'Association algérienne de protection du consommateur, Mohamed Toumi, a souligné que « 95% des compléments alimentaires (dont les plantes médicinales) commercialisés sur le marché national proviennent de Chine et d’Inde et ne sont soumis à aucun contrôle en laboratoire spécialisé », ajoutant que «le peu de produits ayant subi des analyses se sont avérés à base de produits chimiques, alors qu’ils sont censés être à base de plantes médicinales». M. Toumi, qui n’a pas omis d’appeler dans ce sens à plus d’information et de sensibilisation au profit des consommateurs, a indiqué que «la majorité des commerçants qui s’adonnent à ces pratiques profitent de l’absence d’un cadre réglementaire et engendrent des pertes énormes pour l’économie algérienne. Cette situation dramatique a poussé le ministère du Commerce à bloquer l’importation de ces produits», explique-t-il. Et de souligner : «Comme pour les médicaments, les compléments alimentaires doivent obéir à une réglementation stricte où seul le médecin, le pharmacien ou l’herboriste diplômé peut prescrire leur usage et suivre leur commercialisation et utilisation.»



155 herboristeries fermées



Il y a lieu de rappeler que quelque 155 herboristeries, dont les propriétaires s'adonnaient à des activités autres que celles inscrites dans leur registre du commerce, notamment la médecine alternative, ont été fermées dans la wilaya d'Alger et des procès-verbaux ont été dressés pour déférer leurs propriétaires devant la justice. Selon la Direction du commerce, la décision a été prise de fermer ces locaux, herboristeries ou parfumeries, du fait que leurs propriétaires n'exerçaient pas l'activité portée sur leur registre du commerce et y pratiquaient plutôt la médecine alternative qui n'est pas enseignée en Algérie. Les propriétaires de ces boutiques pratiquaient la hijama (saignée par ventouses) alors qu'ils n'ont pas les qualifications requises. Selon la même source, cette médecine, rappelle-t-elle, n’est pas enseignée dans les universités algériennes, et ces commerçants, qui n'ont aucune connaissance de la médecine alternative ou traditionnelle, proposent à la vente des mixtures dont les composés et l'origine restent inconnus et dont les effets sont néfastes sur la santé des citoyens, notamment ceux présentant des maladies chroniques.

Interrogé à ce sujet, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, le Dr Mohamed Bekkat Berkani, affirme que la fermeture de ces commerces s'inscrit dans le cadre des mesures conservatoires adoptées par l'Etat pour préserver la santé des citoyens contre de telles pratiques illicites.

Selon lui, l'absence d'un texte de loi régissant l'activité relative à la médecine traditionnelle a favorisé l'émergence de ces activités.

Il n'existe pas d'école ni d'institut de formation à la médecine traditionnelle en Algérie, a-t-il dit, préconisant la création de tels établissements pour mettre un terme aux agissements qui nuisent à la santé du citoyen et à la société plus globalement.

Pour leur part, les herboristes qui espèrent la réouverture de leurs locaux demandent aux autorités d'appliquer la loi. « Nous comprenons la situation, seulement il faut laisser travailler tout en procédant à des contrôles et en établissant une liste des produits et des herbes interdits à la vente», nous confie un herboriste au niveau de la rue Hassiba-Ben-Bouali.

«En plus des herboristes, la fermeture de ces magasins a fait d'autres malheureux au sein de la population qui, face à la cherté de la vie, optent pour la médecine douce. En effet, vu l'héritage culturel et les coutumes sociales ainsi que la cherté des médicaments, les herbes ou les plantes médicinales sont devenues très prisées par les Algériens. En parallèle, on remarquera que le marché national des compléments alimentaires souffre aussi le manque de culture de consommation, des produits exclusivement importés, circuit de distribution et de vente inconnu, et le manque de professionnels», relève-t-on, lors de cette rencontre.



Wassila Benhamed