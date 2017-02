Conjoncture : Lâ€™alternative ?

L’option pour le produit bancaire islamique, dans ces moments précis de crise ne peut que conforter le secteur financier à travers la diversification de l’offre au niveau des guichets de banques et le captage de l’épargne informelle, estimée à quelques 3.700 milliard DA. En référence à l’agence «Thomson Reuters», une société d’édition professionnelle, financière et juridique principalement, la finance islamique enregistre un volume d’activité de 2.000 milliards de dollars, au niveau mondial, et devrait atteindre 3.250 milliards de dollars en 2020. La même source indique que la gestion d’actifs islamiques devra atteindre 77 milliards de dollars, en 2019. Des statistiques qui dénotent de l’avancée de ce marché et de l’intérêt croissant pour cette spécialité. Aussi, la volonté des autorités publiques d’aller dans ce sens en décidant le lancement du crédit conforme aux préceptes de la chariâ, dès la fin de cette année, à travers les banques publiques, constitue un prélude à l’ancrage de cette activité devenue universelle et qui attire aujourd’hui les puissances économiques. Une opportunité pour l’économie du pays, sachant les apports potentiels de la finance islamique et le rôle qu’elle pourrait jouer dans la situation de crise que connait le pays actuellement. Basé sur des principes fondamentaux consacrés et définis par le droit musulman, cette nouvelle formule de financement intéresse de plus en plus de pays, du fait que les réserves placées sous ce chapitre ont permis de prémunir les banques islamiques des chocs financiers apparus sur le marché mondial. Dans le même contexte, une contribution de l’expert en management bancaire, Sofiane Mazari, dans le Journal de la Finance Islamique «RIBH», considère que, «la finance islamique peut être un levier important pour bancariser une frange de la population restée en marge du système bancaire, collecter l’épargne domestique des ménages et des entreprises, financer la diversification de l’économie, et pour lever des fonds en devises à l’international par l’émission de sukuks». Toutefois, «l’absence d’un cadre réglementaire et légal adéquat» ce qui «freine le développement de ce marché et n’attire pas de nouveaux entrants» souligne t-il. Ce spécialiste de la finance, suggère une série d’actions susceptibles de concourir à mettre en place une industrie de la Finance islamique. Selon lui il est opportun «d’engager des réformes légales et réglementaires à même de fournir les instruments nécessaires au développement de la Finance islamique, notamment celles relatives aux mécanismes de fonctionnement des sukuks ainsi qu’aux banques islamiques», de «faire développer, dans une première phase, par les banques publiques des filières islamiques en interne (fenêtres islamiques) pour tester le marché, puis leur filialisation dans une seconde phase, si la première phase est probante», de «mettre en place un cadre de supervision et de régulation adéquat, tant sur le plan financier qu’éthique, afin de mettre en place la confiance dans cette industrie et d’en assurer la pérennité». Il faudrait aussi, selon lui, créer de nouvelles institutions financières à l’instar «des compagnies Takaful et Retakaful, ainsi que les sociétés de gestion de fonds et sociétés d’investissement» et d’introduire «au sein des organismes universitaires ou d’enseignement professionnel, des filières et spécialités en lien avec l’industrie de Finance islamique». Sur un autre plan, l’expert souligne que «s’il n’est pas complètement impossible d’émettre des sukuks sur le marché algérien, des réformes réglementaires sont nécessaires au développement de cet instrument, en particulier au niveau du Code de commerce, du Code fiscal et de la réglementation de la COSOB. En fait, «Il faut lever les contraintes liées à la fiscalité en place afin d’assimiler les sukuks à un placement financier pour rendre l’opération profitable aux investisseurs et aux émetteurs en supprimant les problèmes de double taxation du fait de la multitude de transactions», précise t-il.

D. Akila