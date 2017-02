Salon EQUIP AUTO ALGERIA : La sous-traitance, moteur de lâ€™industrie automobile

Le Salon Equip Auto Algeria, rendez-vous maghrébin de l’après-vente et des services pour tous les véhicules, a ouvert ses portes lundi, dans sa 11e édition. Une édition qui prendra fin ce jeudi, au Palais des Expositions des Pins maritimes, Safex. Quatre jours durant, l’industrie de l’aftermarket et de la sous-traitance automobile expose l’ensemble de ses innovations, produits et l’étendue de son savoir-faire.

En marge du salon, lors de la conférence sur «l’évolution du secteur automobile en Algérie», le directeur général de Renault Algérie, Guillaume Josselin, a annoncé l’organisation en mars prochain d’une importante rencontre à Oran avec de nombreux sous-traitants étrangers, déjà partenaires de constructeurs français. «Aujourd’hui, l’usine Renault production est en partenariat avec quatre sous-traitants en attendant le début d’activité de deux autres au cours de cette année 2017» a-t-il tenu à préciser.

Pour le patron de Renault Algérie, la présence des sous-traitants étrangers permettra de mettre sur pied des joint-ventures qui auront l’opportunité de fournir l’usine d’Oued Tlélat en pièces de rechange d’origine. «Une politique positive qui fera baisser les coûts de production et augmentera sensiblement le taux d’intégration des productions», affirmera M. Guillaume Josselin

Pour M. Nabil Bey-Boumezrag, commissaire général du salon, la manifestation se tient dans une conjoncture difficile pour l’automobile en Algérie, mais néanmoins bénéfique pour le marché de la sous-traitance. «Nombreuses sont les entreprises qui se lancent en ce moment dans la maintenance et le service après vente de l’automobile mais aussi dans la sous-traitance», expliquera l’organisateur lors d’une conférence de presse animée jeudi à Alger. Visiblement très satisfait du nombre d’exposants pour cette nouvelle édition, M. Nabil Bey indiquera que le salon de l’aftermarket a enregistré pour la première «un nombre record d’exposants en provenance d’une vingtaine de pays». En effet, celui-ci occupe une superficie globale de 12.000 m2, avec 340 exposants, en croissance de 11% par rapport à l’année 2016.

Cette année encore, la participation internationale est importante avec plus de 75% d’exposants étrangers issus d’une vingtaine de pays. Six auront des pavillons nationaux ou une participation officielle.

Equip Auto Algeria, qui est placé sous le patronage du ministre de l’Industrie et des Mines, rassemble ainsi l’offre la plus large et la plus complète de matériels, équipements, produits et services pour les professionnels de la maintenance et de la réparation de véhicules. (Ateliers de réparation-carrosserie, importateurs, grossistes, revendeurs, gestionnaires de flottes et prestataires de services à l’automobile, etc.…)

La participation nationale n’est pas en reste, 25% des participants représentant 86 exposants sont nationaux. Les principaux importateurs et fabricants algériens de pièces de rechange et de matériels de garage aux côtés des grands fournisseurs. Cette année, «nous enregistrons une participation record des fabricants algériens, avec plus de 10%, du nombre total des exposants algériens, spécialisés dans la fabrication de batteries, câbleries, lubrifiants, pare-chocs et filtres», a lancé le commissaire général du salon. Ce chiffre «confirme l’adhésion des opérateurs économiques, à la nouvelle politique industrielle en Algérie. Le renouveau du secteur de l’industrie automobile est bel et bien lancé», a ajouté le conférencier.

Pour sa part, TVI-transmer véhicule industriel est le distributeurs officiel de la marque Hardex en Algérie. «Nous commercialisons une gamme variée de plaquettes de freins automobiles de haute qualité, fabriquées avec des matériaux nobles, respectueux de l’environnement. Ces plaquettes sont conçues par une entreprise canadienne connue sur le Marché mondial et garantissant vingt-mille kilomètres ou une années d’utilisation. Ces produits sont conçus, fabriqués et testés pour répondre aux normes strictes de l’industrie, en offrant le summum de la qualité et de la performance.»

Il y a lieu de signaler que pour la première fois, le Salon a accueilli le ministère de la Formation professionnelle, à travers son Institut d’Es Sénia. Selon M. Nabil Bey-Boumezrag, plusieurs temps forts autour de «l’évolution de la filière automobile» rythment cette 11e édition, des experts et des professionnels analysent les enjeux de cette filière en Algérie.

Le Salon est réservé uniquement aux visiteurs professionnels, celui-ci prévoit la visite de 10.000 personnes. Des conférences thématiques sont également prévues tout au long de la tenue de la manifestation économique.

