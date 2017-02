Mobilisation de lâ€™Ã©pargne nationale : Potentiel Ã  exploiter

Pour la mobilisation de l’épargne nationale et le financement des investissements en Algérie, Nasser Hideur, directeur général d’Al Salam Bank Algérie, propose une finance alternative à l’emprunt obligataire, qu’il définit comme des titres de créances rémunérés, avec une possibilité d’être négociés sur un marché secondaire, «posant ainsi un problème de conformité à la charia».

En quoi consiste l’alternative ? «Au lieu que ce soit des titres de créances rémunérés, il faut opter pour des titres d’investissement adossés sur un droit de propriété sur des actifs réels, soit des biens mobiliers, immobiliers ou des démembrements d’un droit de propriété», dira M. Hideur s’exprimant lors de la 5e édition du Forum de la finance islamique tenue hier à l’hôtel El-Aurassi. Et d’ajouter : «la rémunération d’un bien réel à travers un contrat de location ne pose pas problème du point de vue de la charia».

Le recours au «sukuk» permet, selon l’orateur, une meilleure comptabilité avec la charia. Ce mot qui désigne les produits financiers adossés à un actif tangible et à échéance fixe, confère un droit de propriété sur les actifs de l’émetteur, et son porteur reçoit une partie du profit attaché au rendement de l’actif sous-jacent. L’intérêt, précise M. Hideur, est remplacé par un profit prévu à l’avance à risque quasi-nul. A ce sujet, il note un regain d’intérêt de la part des pouvoirs publics envers cette industrie financière alternative dans leur volonté de diversification des instruments de drainage de l’épargne et de financement de l’économie nationale.



Projets du gouvernement : l’émission des « sukuk » en réflexion



La «finance Shari’a compatible», relève M. Hideur, repose sur des postulats fondés sur la prééminence de l’économie réelle sur l’économie financière outre l’exclusion de certains secteurs d’activité prohibés par la shari’a.

Le recentrage du rôle de la monnaie en tant qu’instrument d’échange et de valorisation des biens et services produit par la sphère réelle, la prévention de la sur-financiarisation et la réhabilitation de la vocation partenariale des banques a été à l’origine des succès qu’enregistre cette finance alternative non seulement au sein du monde musulman où elle a pris naissance mais aussi de par le monde entier. En marge de cette rencontre, le DG d’Al Salam Bank Algérie annonce l’entame d’une réflexion pour émettre des sukuk pour des projets du gouvernement. «L’Algérie, de par sa particularité culturelle et sociale, a intérêt de diversifier et élargir les sources de financement de l’économie nationale».

Répondant aux questions des journalistes, le conférencier explique que la finance islamique accepte l’argent dont la source est connue et compte gérer les 30% de la masse monétaire se trouvant hors circuit bancaire. Interrogé à propos du port de Cherchell, M. Hideur explique qu’une proposition est faite à l’Etat pour le recours à des sukuks . Enchaînant il indique que la finance islamique est devenue une industrie universelle, et s’est doté de standardisation tout en évitant au final 57 normes de charia qui régissent les différents instruments et contrats et supports utilisés par cette industrie. L’appel est unanime : uniformiser les différentes pratiques sur le plan de fiqh. Initié par «Isla-Invest» le forum permet, comme l’annonce les organisateurs d’aborder, notamment les opportunités du marché de la finance islamique, ainsi que les perspectives offertes pour l’économie algérienne dans un contexte de grande effervescence autour de la finance participative au Maghreb. Afin de mieux appréhender le marché algérien et d’en déceler les nombreuses opportunités, le forum aborde ces différentes thématiques à travers l’intervention d’acteurs locaux et d’experts internationaux, ainsi que des représentants des banques opérant en Algérie.

Plus de 15 intervenants s’étaient penchés sur les fondements, principes et modalités de la finance islamique, son état de lieux et ses perspectives de développement en Algérie. Il est également question des solutions à proposer pour une meilleure mobilisation de l’épargne nationale et le financement des investissements en Algérie.

Fouad Irnatene