Dans la lucarne : RÃ©conciliation Hannachi-Hammar

Il est vrai que notre championnat national au niveau de son élite est devenu d’année en année très serré. C'est-à-dire que les niveaux d’ensemble des équipes sont presque trop rapprochés les uns des autres. C’est ce qui fait que la tension, les frictions sont apparentes et les nerfs sont le plus souvent « à fleur de peau ». D’où le fait qu’on assiste à quelques dépassements, çà et là, qui peuvent être « nuisibles » pour la quiétude de nos compétitions nationales. C’est vrai que si l’on veut avancer dans cette discipline, il faut que l’ambiance générale soit la plus sereine possible. Car lorsque la pression est pesante au niveau de notre championnat national, les clubs n’arrivent toujours pas à « vivoter » comme il se doit dans une telle ambiance. Par ricochet, les rapports se détériorent à vue d’œil. Ce qui ne peut pas arranger les choses pour tout le monde, surtout si les querelles entre les uns et les autres dépassent le seuil de l’entendement. Le monde footballistique national a été ébahi presque par ce qui s’était passé entre le président de la JSK, considéré à juste titre comme le doyen des présidents de Ligue1, et son homologue de l’ESS, Hassan Hammar. Ces deux présidents se sont affrontés, par presse interposée, en s’accusant mutuellement sur la façon dont ils avaient remporté leurs trophées à l’échelle africaine. Sans rentrer dans les détails de leurs « bagarres », pour le moins stériles, et ce que l’un et l’autre ont porté comme accusation, ce qui a été dit est vraiment très préjudiciable aux deux hommes mais aussi au football national. Heureusement que les deux personnages ne pensaient pas ce qu’ils disaient et qu’ils l’ont fait sous l’effet de la colère et de la désillusion quant aux résultats techniques récoltés par leurs clubs respectifs. Toutefois, Hammar, après la victoire inattendue de son équipe devant le MCA au stade 5-Juillet, avait bien décompressé, retrouvant par la même occasion ses esprits et surtout son self-contrôle. Depuis, faut-il le répéter, le sourire ne le quitte plus. Il pense désormais au titre de champion d’Algérie. Ce qui n’était pas le cas, il y a quelques jours seulement. Hannachi, par contre, restait inconsolable, surtout après le nul récolté par les Canaris, at-home, devant les gars de Béchar. Il sait désormais que l’avenir de son équipe est des plus difficiles, inextricable. C’est vrai que le championnat est encore long et que le club compte encore trois matches en retard, mais... Ce qui fait que rien n’est encore perdu. Hannachi, même s’il mesure bien la difficulté de la tâche, estime que « la JSK ne rétrogradera pas ». Comme dit l’adage « l’espoir fait vivre ». C’est dans cette situation presque intenable, où les rapports des uns et des autres ne sont pas au beau fixe, qu’une chaîne de télévision a pris l’initiative de réconcilier les présidents Hannachi et Hammar. Un geste très sportif, puisqu’il a été loué par tous du fait que, par les temps qui courent, il faut œuvrer à rapprocher les gens au lieu de semer la zizanie et créer des conflits qui ne peuvent être qu’interminables et surtout négatifs pour tout le monde. Ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Et c’est tant mieux ! Notre football a besoin, dans les moments présents, de plus de sagesse, de placidité et surtout de bonhomie. On ne peut développer cette discipline si l’on oublie les vrais chantiers et qu’on ne suit que ce qui ne peut que nous desservir. Les bons rapports entre les différents acteurs de notre « jeu à onze » ne peuvent que favoriser le bon déroulement de notre compétition nationale, qui est très prisée, même si le niveau parfois n’est pas celui désiré par tous. Vivement l’accalmie et la sportivité !

Hamid Gharbi