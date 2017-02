Coupe de la ConfÃ©dÃ©ration (16es de finale) : Des arbitres centrafricains et Ã©gyptiens pour Ã‰toile du Congo-JSK

Des arbitres centrafricains et égyptiens dirigeront la double confrontation entre l'Etoile du Congo et la JS Kabylie prévue en mars prochain pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe de la Confédération, a indiqué la Confédération africaine de football (CAF) lundi. La manche aller, prévue le samedi 11 mars à 15h30 au stade Alfonso-Massamba de Brazzaville, a été confiée à un trio arbitral centrafricain sous la conduite de Jean-Marc Ganamandji, assisté de ses deux compatriotes Jean-Baptiste Florent Akpato et Jospin Luckner.

La rencontre retour, prévue le 17 mars au stade 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, sera dirigée par des arbitres égyptiens. Le directeur de jeu est Mohamed Abd El Menem El Hanafy, assisté de Mahmoud Ahmed Kamel et Ahmed Hossam El Dine.