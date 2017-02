Ligue 1-Mobilis (23e journÃ©e) : MCA-MOB et JSK-USMA reportÃ©s

Les matchs MC Alger-MO Béjaia et JS Kabylie-USM Alger initialement prévus le lundi 6 mars et mardi 7 mars, pour le compte de la 23e journée de la Ligue 1 Mobilis de football sont reportés à une date ultérieure, a appris l'APS lundi auprès du président de la Ligue de football professionnel (LFP). «Nous avons décidé de reporter ces deux rencontres pour permettre au MCA, USMA et la JSK de mieux préparer leurs rencontres entrant dans le cadre des compétitions africaines inter-clubs prévues les 10, 11 et 12 mars», a affirmé le premier responsable de la LFP. L'instance dirigeante de la compétition a décidé initialement d'avancer ces deux matchs comptant pour la 23e journée (ndlr, les 10 et 11 mars) avant de les reporter. Interrogé sur la cacophonie dans la programmation du derby de la capitale entre l'USMA et le MCA de la 22e journée, reprogrammé à trois reprises, Kerbadj donne ses arguments. «Le derby se déroulera finalement le samedi 4 mars au stade 5-Juillet à 17h45. Le report des matchs MCA-MOB et JSK-USMA nous a poussé à le décaler de 48 heures», a-t-il expliqué. Le MCA et la JSK sont engagés en 16es de finale de la Coupe de la Confédération alors que l'USMA entrera en lice en Ligue des champions.