Hannachi plaide pour un championnat Ã  20 clubs

Une demande signée par 11 présidents de club de Ligues 1 et 2, portant sur la révision du système de compétition du championnat de l'élite a été remise au président de la Fédération algérienne de football (FAF), lundi en marge de l'assemblée générale ordinaire de cette instance à Sidi-Moussa (Alger). A l'origine de cette demande, le président de la JS Kabylie, Mohand-Cherif Hannachi, qui n'a toutefois pas réussi à rallier à sa cause plusieurs présidents de club, a constaté l'APS sur place peu avant le début des travaux de l'assemblée. Hannachi, dont l'équipe occupe l'avant-dernière place au classement et est sérieusement menacée de relégation en L2, souhaite revoir à la hausse le nombre des équipes de la Ligue 1 pour le porter à 20 au lieu de 16 et ce, dès l'exercice 2017-2018. Le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, a répondu que tout changement de système de compétition devrait être soumis au vote une saison avant son application, exigeant au passage d'Hannachi de collecter deux tiers des voix de l'assemblée pour pouvoir présenter sa requête devant une assemblée extraordinaire, comme le stipule la réglementation en vigueur.