Le Coin du copiste : Le design entre la pratique et lâ€™art

Le design, qui est un mot d’origine anglaise, est une pratique entrée de plain-pied dans la culture contemporaine. Le terme, très à la mode actuellement de par le monde, est en fait la création d’un projet en vue de la réalisation et de la production d’un objet, le plus généralement un produit, un espace ou un service. Cette création peut également être en rapport avec tout un système qui se situe à la croisée de l’art, de la technique et de la société. Cette pratique contemporaine est à ne pas confondre avec l’expression qui désigne les arts décoratifs et dont l’origine remonte aux années 1870 comme pendant aux beaux-arts dans la création d’objets d’art. En fait, le design est lié au progrès et particulièrement avec l’innovation technique, à la production en série et à l’esthétique de notre temps, à tout ce qui exprime une modernité alors que les arts décoratifs relèvent de l’artisanat, donc à des techniques traditionnelles en rapport avec une esthétique souvent ornementale et figurative. Si la frontière entre les deux concepts n’est pas toujours étanche, comme on peut le constater à travers certaines productions, il n’en demeure pas moins et sans doute est-ce cela l’exception que le design a progressivement touché au marketing et ce depuis les années 2000 pour devenir peu à peu un argument publicitaire. De nos jours et suivant une autre approche, on considère cette pratique comme une activité de création à vocation industrielle ou commerciale, une activité qui a conquis bien des terrains puisqu’elle peut s’orienter aussi bien vers les milieux sociaux, politiques, scientifiques qu’environnementaux. «Le but premier du design est d’inventer, d’améliorer ou de faciliter l’usage ou le processus d’un élément ayant à interagir avec un produit ou un service matériel ou virtuel. Un des rôles du design est de répondre à des besoins, de résoudre des problèmes, de proposer des solutions nouvelles ou d’explorer des possibilités pour améliorer la qualité de vie des êtres humains, que ce soit dans les sociétés industrielle occidentales (où le design est né) ou dans les pays en voie de développement.» Comme le mentionne un site électronique définissant cette pratique qui fait l’objet d’émissions télévisées sur les chaînes satellitaires à travers lesquelles les artistes en vogue interviennent. Mais qu’est-ce concrètement le design ? De par sa pratique artistique, ce dernier repose sur un travail de formes souvent spatiales, volumiques et textiles, la création est basée sur la philosophie et le sens artistique en fonction d’un critère nouveau qui est la fonctionnalité de l’objet. Le design, c’est aussi tout un métier, à l’instar de celui de l’architecte et de l’ingénieur. Le design italien, accompagné de celui que font les artistes algériens feront l’objet justement d’une intéressante exposition interactive qui prendra place au MaMa, après-demain, et ce jusqu’au 8 mars, à l’occasion de la Journée mondiale du design italien, à l’Institut culturel italien et à l’ambassade d’Italie à Alger.

L. Graba