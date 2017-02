SÃ©rie tÃ©lÃ©visuelle Zoheir pas de chance : Les mÃ©saventures dâ€™un chÃ´meur

Ce n'est pas tous les jours qu'il arrive à chacun de nous, en sortant de son domicile, de tomber pratiquement nez à nez sur une équipe de tournage dans le grand hall de l'immeuble où l'on habite.

Pourtant, cela a été le cas dimanche dernier (19 février), lorsque des voix inhabituelles avaient attiré l'attention des habitants de cet immeuble au centre-ville. De quoi s'agissait-il donc ? Renseignements pris, lors d'une courte pause, auprès du metteur en scène qui n'est autre que le fringant Hichem Mesbah, l'équipe était en train de tourner une des séquences d'une série télévisuelle dont la programmation est prévue pour le prochain mois de Ramadhan. Après s'être enquis des caractéristiques techniques de la série en question, celui-ci nous suggéra de nous rapprocher de Nassim Boumaïza, producteur-réalisateur — financièrement autonome à 100% — de cette série en quinze épisodes intitulée Zoheir pas de chance. Ainsi donc, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à travers cette série et tant d'autres déjà réalisées par la société «Khamsa production audiovisuelle», le sitcom algérien contemporain est, mine de rien, en train de faire sa petite révolution «silencieuse» en s'intéressant, notamment, et de façon fort originale, aux problèmes sociétaux de l'Algérie d'aujourd'hui. Certes, les personnages filmés sont de conditions diverses : Zoheir, en l'occurrence, est un jeune paumé qui, tant bien que mal, essaie de trouver coûte que coûte un emploi. Seulement voilà, son problème, c'est que à chaque fois il joue de malchance, car une fois recruté, il se fait rattraper par des malentendus qui lui portent lourdement préjudice, et ce en le poussant pratiquement à démissionner de son emploi, voire se faire licencier par son employeur. À travers l'histoire de ce jeune chômeur qui s'en sort très difficilement, ou pas du tout, c'est tout Alger qui se profile en tant que décor incontournable dans ses multiples facettes, à la manière d'un figurant omniprésent. Ici, l'intention du réalisateur est de montrer non seulement notre protagoniste principal — et ses partenaires — à travers ses nombreux avatars, mais aussi la capitale sous ses plus beaux atours.

«Je ne fais pas mon cinéma pour les gens», a d'ailleurs tenu à préciser Nassim Boumaïza, dont la vision technicienne du film se laisse accompagner de cette grande sagesse qui, non seulement lui permet de rester proche voisin des grands producteurs-réalisateurs algériens du moment, mais fait en sorte qu'il ne semble pas trop affolé par les vertigineuses ressources de la production télévisuelle, voire cinématographique. Et de le faire parler juste. C'est pour ainsi dire, ce «culot» qui quelque part lui confère le droit de procéder en tant que véritable réalisateur indépendant parmi ceux plutôt rares dans notre contexte audiovisuel actuel, il est vrai.



Nassim Boumaïza un curriculum vitæ très étoffé



Difficile pour autant d'imaginer que la société en question a déjà produit d'autres sitcoms d'une fabuleuse fraîcheur, en l'occurrence l'émission «Ismy» / Web en 2015, El-Aâfsa, série en 40 épisodes de 5 minutes chacun sur le recyclage de la décoration, produite en 2016 et déjà passée sur la chaîne sportive El Heddaf TV, ainsi que la série Said 0015, avec Kamel Bouakkaz, en 15 épisodes de 16 minutes, également programmée par la chaîne télévisuelle KBC TV en 2016. Et ce n'est pas tout : Khamsa production audiovisuelle compte encore d'autres réalisations à son actif : la version algérienne en 100 épisodes de 5 minutes de la série «Caméra café», de la chaîne française M6, série coproduite par Think Box / ENTV en 2014 et passée sur la chaîne publique ; le sitcom Dalty en 29 épisodes de 16 minutes produit par MediArt en 2015, pour ne citer que les productions les plus en vue. La raison d'un tel succès est simple : avant de devenir son propre patron, Nassim Boumaïza, qui, après des études en réalisation documentaire à l'école La Frémis de Paris (Pathé), a effectué un mastère en montage vidéo et effets spéciaux à l'école MJM Graphic Design de Strasbourg, de 2011 à 2013, a déjà exercé en qualité de premier assistant-réalisateur du film Balcon sur la mer, réalisé par Nicole Garcia, avec Jean Dujardin et produit par Miroir Magic Paris, en 2010. Il a également été réalisateur de bandes-annonces pour France 3 en 2012. Ce qui fait dire aujourd'hui, à notre producteur-réalisateur, qu'en tant que créateur, il se suffit à lui-même financièrement et n'attend pas qu'on lui passe commande pour faire les films en série qu'il a toujours aimé réaliser.

Kamel Bouslama