Grand Angle : Guterres Ã  lâ€™Ã©preuve du dossier sahraoui

Le cinglant démenti apporté par le ministère zambien des Affaires étrangères aux informations publiées par l'agence de presse marocaine (MAP) à un prétendu retrait de la reconnaissance de la RASD par la Zambie suite à la visite du roi du Maroc prouve si besoin est que les manœuvres du royaume chérifien ne pourront pas aboutir et que sa débauche d’énergie ne sera pas payée en retour. La raison de l’échec auquel est vouée la stratégie marocaine est due à l’entêtement du Maroc de refuser de se rendre à cette évidence rappelée une nouvelle fois par le président sahraoui et Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, que dans son allocution d’ouverture des festivités commémorant le 41e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) que « l'Etat sahraoui était aujourd'hui une réalité nationale, régionale et internationale irrévocable ». Ce n’est pas parce que le Maroc persiste dans son aveuglement que forcément les autres Etats le suivront dans sa démarche suicidaire et destructrice à terme. Et c’est à juste titre que Brahim Ghali affirme que « le peuple sahraoui peut s'enorgueillir aujourd'hui de son Etat qui a réussi à se frayer un chemin parmi les peuples et les nations, en tant que membre fondateur de l'Union africaine (UA), jouissant de la considération, du respect et de la reconnaissance et brandissant son emblème haut à travers le monde ». Et ce n’est certainement pas en forçant la main à certains Etats africains et à coup de lobbying que le Maroc pourra changer cette réalité. En faisant fi de la légalité internationale, le royaume de Sa Majesté le roi in fine prouve le manque de respect qu’il a pour les institutions internationales. Le Maroc pense être en droit de s’attaquer à quiconque ira dans un sens qui ne lui agrée pas. La virulence dont il a fait preuve à l’égard du précédent secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, lors de sa visite dans la région, renseigne sur sa suffisance. Un état de fait qui avait fait réagir Ban Ki-moon, lequel ne pouvait accepter que l’on porte atteinte à l'ONU à travers sa personne. Depuis janvier, c’est Antonio Guterres qui est aux commandes. L’homme est attendu sur tous les dossiers laissés en suspend par son prédécesseur. Le nouveau patron qui bénéficie de préjugés favorables se doit de les confirmer. Et qui mieux que le dossier sahraoui pour donner la preuve que désormais l’ONU est en mesure d’assumer ses responsabilités et d’honorer ses engagements pour l’indépendance du peuple sahraoui.

R. I.