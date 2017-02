Souffrances du peuple sahraoui : Â« Lâ€™humanitÃ© ne doit pas rester indiffÃ©rente Â»

Les organisateurs de la campagne "non à la violence au Sahara occidental" ont plaidé pour un Etat exempt de violence et appelé l'humanité à ne pas rester indifférente aux souffrances du peuple sahraoui pacifique et sans défense qui endure les atrocités perpétrées par le régime d'occupation. Les jeunes Sahraouis initiateurs de la campagne organisée dans le camps de réfugiés à Smara ont hissé des banderoles à l'adresse des participants au marathon du Sahara sur laquelle était écrit : "132 ans de colonialisme et 41 ans d'occupation... assez".

"Toutes les belles choses que vous partagerez avec les réfugiés sahraouis méritent que vous les transmettiez au reste de l'humanité qui ne doit pas rester indifférente devant nos souffrances. La communauté internationale doit cesser de faire la sourde oreille face à notre résistance pacifique pour la liberté et la dignité", est-il encore écrit dans ces banderoles. Les manifestants ont également présenté des témoignages poignants de jeunes, adolescents et mineurs, sur les atrocités qu'ils ont subies et dont ils gardent des séquelles indélébiles. Cette campagne de sensibilisation qui regroupe des dizaines de jeunes Sahraouis se propose de dévoiler les pratiques cruelles et ignobles auxquelles se livre l'occupant et à mobiliser le soutien international en faveur de la cause sahraouie et plus particulièrement avec les prisonniers politiques de Gdeim Izik.