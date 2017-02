Minurso : Lâ€™ONU sâ€™inquiÃ¨te du sort du personnel expulsÃ© par le Maroc

Le département des opérations de maintien de la paix de l’ONU s’est dit préoccupé par le sort du personnel de la Minurso expulsé par le Maroc, affirmant que ce blocage affectait le travail de cette mission onusienne. Dans une lettre envoyée à Dimitri Samars, président de la Fédération des fonctionnaires internationaux des Nations unies (UNISERV), le chef de ce département, Hervé Ladsous a indiqué qu’à ce jour aucune solution permettant le retour du personnel de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso) expulsé par le Maroc n’a été trouvée.

Hervé Ladsous a ajouté dans sa lettre, publiée par la presse américaine à New York, qu’en dépit des efforts déployés par l’ONU, ces employés n’ont pas pu réintégrer leurs postes de travail dans les territoires sahraouis occupés. "Il ne fait aucun doute que cette situation impacte directement et d’une façon significative chaque membre du staff de la mission ainsi que le développement de leur carrière professionnelle et nuit au travail de la Minurso, alors qu’elle essaye de faire face à plusieurs problèmes politiques, opérationnels et de logistique, en évolution".

Devant "cette impasse persistante", le département des opérations de maintien de la paix va inviter les membres de cette mission dans les semaines à venir pour discuter de leur statut et établir la démarche à suivre pour résoudre ce problème, a fait savoir le responsable onusien. Hervé Ladsous a souhaité que le personnel de la Minurso puisse continuer à compter sur l’appui de l’UNISERV et de l’association du personnel de terrain de l’ONU (UNFSU). La Minurso, chargée d’organiser un référendum d’autodétermination au Sahara occidental n’a pas été rétabli dans la plénitude de son mandat après les mesures de rétorsion, dont elle a fait l’objet l’année dernière. Samedi, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a également exprimé son inquiétude face à une éventuelle escalade dans la zone tampon d’Al Guergarat au sud du Sahara occidental et a appelé le Maroc et le Front Polisario à faire "preuve de la plus grande retenue et à prendre les mesures nécessaires pour éviter des tensions accrues". Le chef de l’ONU a demandé instamment de respecter l’accord de cessez-le-feu afin de créer un environnement propice à la reprise du processus politique de l’ONU, à l’arrêt depuis 2012.