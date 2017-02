AlgÃ©rie - Qatar : Lâ€™Ã‰mir du Qatar salue le rÃ´le de lâ€™AlgÃ©rie dans la stabilitÃ© des pays arabes et musulmans

L'Émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a salué, hier à Doha (Qatar), lors de l'audience qu'il a accordée au président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Larbi Ould-Khelifa, le rôle constructif de l'Algérie dans la stabilité des pays arabes et musulmans, tels la Libye et le Mali, a indiqué un communiqué de l'APN. L'Émir qatari a mis en avant les relations historiques et de qualité qui lient les deux pays, soulignant le «rôle constructif de l'Algérie sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans la stabilité des pays arabes et musulmans, tels la Libye et le Mali». Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani a qualifié l'Algérie d’«État pivot dans les relations économiques arabes», exprimant la disponibilité de son pays à «promouvoir les opportunités de coopération et d'investissement entre les deux pays». Le président de l'APN, Mohamed Larbi Ould-Khelifa, est en visite au Qatar, à l'invitation du président du Conseil consultatif qatari, Mohamed Ben Moubarak El-Khelifi. (APS)