La vérité, disait Montesquieu, même dans l’obscurité où elle se couvre, il faut la prendre, l’embrasser et la saisir. Que se passe-t-il dans cette France qui a rayonné sur le plan des idées, il y a quelques siècles, et qui aujourd’hui offre le piteux exemple d’écrits au contenu totalement absurde ? (pour reprendre le qualificatif de nombreux historiens, y compris Français qui ont réagi à ce révisionnisme). On ne parle pas d’une bonne partie de la classe politique dont les éléments de langage sont calés sur un électorat tétanisé par l’idée du déclassement social et la peur de la précarité matérielle, mais de ces « intellectuels » qui écrivent et professent dans les universités drapés de diplômes qui leur permettent d’avancer des inepties. Des intellectuels qui pensent, sans avoir peur du ridicule, qu’une armée coloniale qui pénètre dans un pays apporte dans ses bagages des livres et des plans pour construire des hôpitaux, des universités et des écoles, et pas des engins de mort et de destruction. En 2017, ils en sont, encore, à se demander si la France coloniale avait « réellement » commis des crimes contre l’humanité en Algérie ! Certes, le doute est le propre de l'esprit critique éveillé, mais, avertit Diderot, il doit être au service de la raison, pas de la bêtise. Nier le crime colonial. On ne parle pas de la fonction politique de ce concept juridique (crime contre l’humanité), construit de façon opportune pour juger les crimes nazis, mais de la réalité qui va au-delà. Autant on peut traiter avec une distance les propos de politiques, dont les mots sont dictés par des agendas personnels, autant on ne doit pas se taire quand les crimes commis sur notre sol sont habillés du costume de la rigueur scientifique, pour justifier l’injustifiable (à l’exemple du récent livre qui a réécrit l’histoire du bachagha Bengana). Un exemple de ce révisionnisme nous est fourni par un historien, professeur d'histoire contemporaine dans une université parisienne, et spécialiste du Maghreb et du monde arabe, Pierre Vermeren, qui s’est fendu d’un article, « La névrose franco-algérienne et la faute d'Emmanuel Macron », publié dans la plate-forme des débats du Figaro. Cet historien ose affirmer : « La colonisation n'a pas été tendre. Les opérations de guerre ont toujours été brutales et dévastatrices... Mais les paysans et les hommes des tribus d'Algérie le savaient. Et ne s'en offusquaient pas. » Oui, vous avez bien lu, les Algériens ne s’en offusquaient pas ! On imagine nos ancêtres regarder avec stoïcisme leurs familles tuées, leur récolte brûlées, leur bétail décimé ou même mieux danser autour d’un feu de camp au son de la zorna ! On imagine les Algériens danser et chanter sous les balles de l’armée et de la milice, en mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata. On imagine ces fêtes qui dureraient jusque tard dans la nuit, dans les dechras, dans la Casbah, quand les paras venaient « cueillir » un indigène. Et ces rires à n’en plus finir de celui qu’on passait par la gégène et cette mémorable danse au son du raï de Zabana marchant vers l’échafaud. Et ces cris de joie des Algériens quand ils ont investi les maisons des colons pour découvrir enterrés dans les caves, des cadavres d’Algériens « disparus ». Pierre Vermeren, aussi, « plus la colonisation étendait son domaine, plus les Français partaient s'installer en ville. De sorte que la France coloniale a toujours été cantonnée à de petites parties du vaste territoire algérien ». À le croire, les Français étaient cloîtrés, cantonnés dans des petites parcelles, entassés dans les villes, au moment où les Algériens jouissaient de l’immensité de leur territoire. On se demande à qui appartenaient ces grands domaines agricoles, qui avait le droit de vie et de mort dans nos vastes plaines de la Mitidja ou de la M’leta ? Cependant, cet historien ne peut nier un fait, il y a bien eu une guerre. Si les Algériens ne s’offusquaient pas des massacres du colonialisme, pourquoi ont-ils alors pris, régulièrement, les armes ? Il a une réponse ! On le cite : « Ce que les Algériens ont reproché à la France, ce n'est pas de les avoir colonisés… c'est de les avoir exclus d'un régime pacifique, politique et juridique. » On ne reproche pas à la France de nous avoir colonisés ! Voyons, on n’est pas ingrat ! Un système qui a tué, rasé, brûlé, parqué, bombardé, réduit à l’asservissement sa force vitale, exclut des centres du savoir la majorité des « ya ouled », maintenu dans les rôles de « Fatma », d’innombrables Algériennes, et maintenu sous la barre de cinquante ans notre espérance de vie, ne peut pas être criminel !

Mohamed Koursi