ProcÃ¨s Oultache : Peine capitale

Le tribunal criminel près la cour d'Alger a prononcé, hier soir, la peine capitale à l'encontre de Chouaïb Oultache, après avoir établi

sa culpabilité pour homicide volontaire avec préméditation contre Ali Tounsi, ex-Directeur général de la Sûreté nationale, tentative d'homicide volontaire contre deux cadres de la direction et port d'arme sans autorisation. Après plus de trois heures de délibérations, le verdit a été prononcé par le président du tribunal, Amar Belkherchi. Le représentant du parquet général avait requis auparavant la peine capitale à l'encontre de l'accusé Chouaïb Oultache.

Comme attendu, et sans surprise aucune, le ministère public requiert, à l’issue d’un long et sévère réquisitoire, la peine capitale contre Chouaïb Oultache, poursuivi pour homicide volontaire, tentative de meurtre et port d’armes et de munitions sans autorisation, dans l’affaire de l’assassinat de l’ancien Directeur général de la Sûreté nationale, Ali Tounsi, survenu le 25 février 2010, dans son bureau même.

Le procureur général près la cour d’Alger estime en effet, en ce deuxième jour des débats, que l’accusé doit avoir une sanction «exemplaire», pour servir de leçon à quiconque veut jouer avec la sécurité de l’État, et considère que la culpabilité de l’ex-chef de l’unité aérienne de la DGSN ne souffre aucun équivoque, tant les preuves matérielles sont, selon lui, irréfutables.

Tout en qualifiant les faits de «très graves», il est d’abord revenu sur la genèse de l’affaire et fait à ce sujet le lien avec le procès ABM dans lequel l’accusé a écopé de 3 ans de prison, pour malversations, avant de s’attarder sur les circonstances de l’assassinat. «Pourtant, ce dernier lui a tendu la perche et l’a fait venir à la DGSN en lui confiant la tâche de la modernisation. Mais parce qu’il a échoué dans sa mission, il n’avait plus l’estime de Tounsi, lequel s’apprêtait d’ailleurs à le limoger. Il allait même le démasquer, lors de la fameuse réunion qui allait se tenir le jour du drame.

C’est donc la raison pour laquelle il voulait se venger et le tuer. Et c’est ce qui s’est passé, malheureusement», a expliqué le représentant du ministère public, soulignant à la cour que Chouaïb Oultache avait trop insisté pour rencontrer Tounsi, alors qu’il ne restait qu’une dizaine de minutes avant la réunion. «Il comptait obtenir le report de cette réunion, mais le DGSN ne l’entendait pas de cette oreille», a-t-il affirmé.

De leur côté, les avocats de la défense, qui ont, naturellement, plaidé non coupable, ont tenté, lors de leurs plaidoiries, de démontrer les «nombreuses anomalies et autres dysfonctionnement» qu’ils assurent avoir décelés dans le dossier, et assuré que leur client n’est pas l’auteur du crime. «Certes, il avait tiré, mais Tounsi n’est pas mort par les balles de l’accusé», ont soutenu maîtres Belarif et Sidhoum, qui déplorent les contradictions constatées dans cette affaire.

«Trouvez-vous normal que le constat de décès ait été certifié par deux médecins ? Est-il concevable que l’autopsie ne soit pas faite conformément au protocole en vigueur dans notre pays, qui exige la signature de trois médecins, non de deux comme dans ce cas ?

Est-ce qu’il est d’usage que les enquêteurs ne bouclent pas une scène du crime ? N’y a-t-il pas de suspicions lorsqu’on transfère la dépouille vers la clinique des Glycines relevant de la police, puis à l’École de Châteauneuf, pour n’arriver à l’hôpital Maillot que vers 16h, soit cinq heures après le drame ? Non, Monsieur le président, il y a trop d’irrégularités dans ce dossier», ont lancé, irritées, les robes noires, qui invitent à la fin la cour à innocenter Oultache.

S. A. M.

Les témoins enfoncent l’accusé

La poursuite, hier, des auditions des témoins a enfoncé davantage Oultache. On pense, notamment au médecin légiste qui confirme la thèse des deux balles sorties de l’arme de l’accusé et dont la seconde a été fatale, selon lui. Il assure également que l’acte était prémédité. «Les deux balles étaient logées au niveau de la joue gauche et de l’oreille. Contrairement à ce qu’on a entendu, aucune balle n’a touché le bras de la victime», a révélé le Dr Rachid Belhadj. Une affirmation qui contredit la thèse de l’accusé, selon laquelle il a tiré en direction de la main de Tounsi.

Poursuivant son expertise, le témoin confie que l’examen du cadavre a révélé l'existence d'une fracture au niveau des vertèbres cervicales, preuve que les balles avaient été tirées d'en haut, comme stipulé dans l’acte d’accusation, et indique que la position du tireur était debout et la victime assise. À propos de l’arme du crime, le Dr Belhadj assure que les balles du «Smith et Wesson» de calibre 38 spécial à balles à tête creuse, trouvées dans le corps de la victime, sont bien celles du révolver utilisé par l’assassin et du même calibre. D’autres témoins se sont succédé à la barre, dont la garde rapprochée de l’ex-DGSN et son chauffeur.

Les premiers cités, au nombre de quatre, sont unanimes à déclarer avoir entendu des coups de feu en provenance du bureau de la victime, avant d'être informés du drame par le chef de cabinet. «Il menaçait tout le monde avec une arme», dit l’un d’entre eux, quand un deuxième élément révèle qu’il a défoncé la porte du bureau pour découvrir Oultache assis sur une chaise face à la porte, et Tounsi par terre, gisant dans une mare de sang. «À plusieurs reprises, nous avons ordonné à Oultache de se rendre et de poser son arme, mais il a refusé. Il était évident pour notre part de réagir. Nous avons donc tiré sur lui», complètent les deux autres membres de la garde rapprochée.

S. A. M.