Protection de lâ€™enfance : Efforts soutenus de la SÃ»retÃ© nationale

Le directeur général de la sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a mis en avant-hier à Alger, les efforts de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans le renforcement des mécanismes policiers destinés à la protection de l'enfant de tous les dangers et fléaux sociaux. Dans une allocution lue par le directeur de l'enseignement et des écoles, le contrôleur de police, Lazreg Ghali, lors de la journée d'étude sur la protection de l'enfance à l'Institut national de la police criminelle (INPC) à Saoula , le général major Hamel a souligné les efforts de la DGSN dans le renforcement des mécanismes policiers destinés à la protection de l'enfant de tous les dangers et fléaux sociaux conformément aux législations et lois en vigueur et en coordination avec les différents partenaires et acteurs. Il a affirmé à ce propos, que la DGSN a inscrit parmi ses priorités, la protection de l'enfance de tous les dangers par la mise en place de mécanismes à cet effet. D'autre part, le général major Hamel a insisté sur le «rôle capital» de la police dans la protection des enfanats à travers le travail colossal qu'accomplissent les brigades de protection des mineurs déployées à travers l'ensemble du territoire national pour prendre en charge les affaires liées aux enfants mineurs, tous ages confondus, aux victimes et aux enfants en danger et ce, en adéquation avec le cadre juridique et judiciaire.



Plus de 6.000 enfants victimes de sévices en 2016



Plus de 6.000 enfants ont été victimes de sévices en 2016, a indiqué la directrice de l'Institut national de la police criminelle de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), la commissaire divisionnaire Kheira Messaoudene. Pas moins de 6.193 enfants ont été victimes de sévices en 2016, dont 1.695 ont subi des sévices sexuels et 3.740 autres des coups et blessures volontaires, a précisé Mme Messaoudene, citant le bilan des services de la Sûreté nationale. 642 autres enfants ont subi de mauvais traitements, 39 ont été victimes d'homicide volontaire et 14 autres ont subi des coups et blessures entraînant la mort, a ajouté la responsable. S'agissant des mécanismes opérationnels de prévention et de prise en charge des enfants, l'intervenante a fait état de l'existence de 50 brigades de protection de l'enfance relevant de la Sûreté nationale à travers toutes les wilayas du pays qui veillent à prévenir les différentes infractions commises par les mineurs. La déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Chorfi, a, pour sa part, annoncé l'installation prochaine d'une commission nationale permanente au niveau de l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance, en application des dispositions de la loi relative à la protection de l'enfant promulguée le 15 juillet 2015.

Ladite commission s'emploiera à coordonner les activités afférentes à l'enfance entre les différents acteurs concernés et à la mise en place d'un système national d'informations sur la situation de l'enfance en vue de renforcer les programmes de prise en charge de cette catégorie de la société, a précisé la responsable. (APS)