Conseil de la Nation, Emprunt obligataire : Vers le lancement dâ€™une deuxiÃ¨me opÃ©ration

Le ministre des Finances, M. Hadji Baba Ammi, a annoncé, hier, qu’une étude est en cours pour le lancement prochain d’un emprunt obligataire sans intérêt, entre fin avril et mai 2017.

Le ministre qui s’exprimait en marge de la séance plénière du Conseil de la nation consacrée à la présentation et examen du projet de loi portant règlement budgétaire de 2014, a déclaré : « Nous sommes en train d’étudier un projet de lancement d’un nouvel emprunt obligataire pour cette année, mais sans intérêts ». En réponse à une question portant sur l’éventualité de coter les titres y afférents en bourse, il relève que la durée de cet emprunt obligataire s’étalera de trois à cinq années, « ce qui veut dire que les titres ne seront pas éligibles à la Bourse puisqu’actuellement, les titres éligibles à cette institution boursière sont ceux de 7, 10 et 15 ans », explique-t-il. Le premier Argentier du pays qui ne donnera pas de plus amples détails sur cette opération financière, réitère le fait qu'elle est actuellement « en cours d'études » et que « le projet devrait être d’abord présenté au gouvernement ». Et d’ajouter que, « si le gouvernement adopte cette démarche, on lancera cet emprunt ».

A propos des banques qui envisagent le lancement de produits bancaires sans intérêt conformément à la Charia, M. Baba Ammi répond : « Moi, je n’utiliserai pas le mot ‘‘islamique’’, mais plutôt ‘‘participatif’’ ».

Et de souligner : « Ce sont des produits qui ne sont pas rémunérés par des intérêts, mais par les rendements des projets qui seront financés ».

Il fera savoir dans ce cadre, qu’un travail est en cours au niveau de banques publiques pour lancer ce type de produits vers la fin de l’année 2017. Interrogé sur la situation économique du pays, le ministre des Finances la qualifiera de « difficile » sur le plan financier mais assure cependant qu’elle est «maîtrisée ».

Il signale qu’au regard « des résultats économiques de l’année 2016, nous sommes très confiants sur la possibilité de surpasser cette situation ». Cependant, note le ministre, « il faut qu’il y ait une discipline budgétaire dans l’application de la loi ».

Aussi et après avoir rappelé la vision à moyen terme adoptée dans le cadre de la loi de finances 2017, qui est une stratégie en matière de gestion des finances publiques, il souligne que celle-ci va être appliquée également pour les prochaines lois de finances. Cela dit, et à propos de l’augmentation du taux d’inflation, le ministre des Finances a relevé que cette situation de hausse des prix des produits alimentaires est due à « certains commerçants qui doivent rentrer dans le rang ». Il déclare également : « Nous allons renforcer le contrôle des prix des produits de base ».

Un taux de réalisation de 93% des dépenses et des recettes inscrites dans la loi de finances de 2014



Lors de la séance plénière, le ministre a décliné les principales données économiques de l’année 2014. Il faut savoir que la loi de règlement budgétaire constitue un outil constitutionnel de contrôle budgétaire. Ce texte fait ressortir un taux de réalisation de 93% des dépenses et des recettes inscrites dans la loi de finances 2014. Il faut dire ici que les dépenses budgétaires réalisées effectivement en 2014 ont été de l’ordre de 7.145,27 milliards de dinars (mds DA) réparties entre 4.430,25 mds DA pour les dépense de fonctionnement et 2.545,5 mds DA pour celles d'équipement et 169,5 mds DA de dépenses imprévues, comme indiqué dans ce projet de loi. Alors que la loi de finances 2014 (LF 2014) tablait sur 7.656,16 mds DA de dépenses, les réalisations en matière de ces dépenses ont atteint 93,3% à raison de 93,97% pour celles de fonctionnement et de 86,53% pour celles d’équipement. Quant aux recettes budgétaires réalisées en 2014, elles ont été de 3.924 mds DA contre des prévisions de 4.218,18 mds DA dans la LF 2014, soit un taux de réalisation de 93%.

Ainsi, le déficit budgétaire enregistré effectivement en 2014, y compris les dépenses imprévues, a été de 3.221,21 mds DA (contre un déficit prévisionnel de 3.437,98 DA), soit 18,7% du PIB.

Mais grâce aux prélèvements à partir du Fonds de régulation des recettes (FRR), qui ont atteint 2.151,11 mds DA en 2014, le déficit global du Trésor a atteint 1.334,3 mds DA à la fin 2014, soit près de 8% du PIB. Pour ce qui est de la croissance économique, elle s'est affichée en baisse de 0,7 point en 2014 par rapport à la croissance prévue, soit de 3,8% au lieu des 4,5% prévus. Ce fléchissement a surtout résulté du recul de la croissance des secteurs des hydrocarbures et de l'agriculture. Le taux d'inflation a, par contre, connu une bonne tenue, atteignant 2,92% en 2014 contre 3,5% prévu. Le taux de change du dinar par rapport au dollar a été de 79 DA pour un (1) dollar alors que le cours moyen du baril de pétrole a été de 99,1 dollars en 2014. A la fin de l’année 2014, les réserves de change du pays étaient pour rappel de 177,3 mds de dollars alors que le FRR dégageait un solde positif de 6.245 mds DA.



Cibler les transferts sociaux



Après un examen minutieux du contenu de ce texte, nombre de sénateurs ont émis quelques remarques et observations auxquelles le ministre répondra en détail. Ainsi et concernant le déficit enregistré dans le recouvrement des recettes publiques hors fiscalité pétrolière, le ministre souligne que la fiscalité ordinaire est passée de 1.179 milliards de DA en 2008 à 2.346 milliards de DA en 2014, précisant qu'il est cependant nécessaire de déployer davantage d'efforts pour en finir progressivement avec la dépendance à la rente pétrolière ». Au sujet des soldes de recouvrement, M. Baba Ammi note que la part la plus importante estimée à 5.300 milliards de DA représente une dette fiscale et des amendes suite à deux décisions de justice contre l'ex-Banque commerciale et industrielle algérienne (BCIA) qui a fait l'objet d'une liquidation. Il rappelle à ce propos tous les efforts consentis par les pouvoirs publics aux fins de simplifier les procédures pour davantage de résultats positifs en termes de recouvrement.

Le ministère veille, a-t-il souligné, à « soutenir les efforts de modernisation à travers la mise en place d'un système d'information pour faciliter la prise de décision sur la base de données fiables pour un meilleur recouvrement des recettes publiques ».

Pour ce qui est des transferts sociaux, M. Hadji Baba Ammi soutient qu'une réflexion sur les mécanismes est à même de permettre une maîtrise et une rationalisation des transferts sociaux en ciblant les catégories qui en ont besoin. Le ministre des Finances soutient d’autre part que le retard enregistré dans le lancement de certains projets est en fait dû à la lenteur des procédures réglementaires relatives au foncier, des procédures d'approbation des marchés publics et au manque de maturation des projets, ajoutant que le volume des réévaluations des projets a été considérablement réduit passant de 1.113 milliard DA en 2007 à 325 milliard DA en 2017, soit une baisse de l'ordre de 70%.

Il est à rappeler également que les mesures prises en matière de gestion et d'assainissement des comptes d'affectation spéciale (CAS) ont permis de réduire leur nombre à 56 en 2016 contre 73 en 2017 et 60 en 2015. « Ce nombre sera ramené à 51 à fin 2018 dans le cadre des dispositions prises au titre de la loi de finances 2016 ». Le ministre des Finances souligne également l'attachement de son département à la procédure de contrôle administratif et hiérarchique et à la fourniture de réponses après le contrôle judiciaire (Cour des comptes) et parlementaire. Affirmant que les mesures de lutte contre la corruption sont la priorité des autorités publiques, le ministre a souligné la mise en place de nouvelles mesures telles que le contrôle conjoncturel, le suivi des dossiers à risque, l'application du numéro d'identification fiscale et la mise en place d'un fichier national des fraudeurs (système fiscal, douanier, commercial et bancaire).

Remarque importante, le ministre a mis l’accent lors de cette séance plénière sur le fait que « la Cour des comptes n’a émis aucune réserve sur le côté comptable » et que « les insuffisances sont plutôt d’ordre administratif ».

Soraya Guemmouri