DÃ©pression et souffrance morale post-partum, Mme Mounia Meslem : Â« Une maladie nÃ©gligÃ©e Ã  tort Â»

La ministre a rappelé les deux faits divers qui ont endeuillé deux familles en 2016 à Constantine et à Tipasa est qui sont la conséquence d’une dépression post-accouchement. « Je dois dire que les troubles liés au post-partum, n’ont pas bénéficié de l’attention voulue tant de la part des parturientes, elles-mêmes, que de la part de leur entourage et des professionnels de la santé. La priorité étant toujours accordée au suivi physique au détriment de l’équilibre ». Tel est le constat fait par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme

Mme Mounia Meslem Si Amer, qui s’est exprimé, hier, lors journée de la journée de sensibilisation sur les troubles psychiques, dépression et souffrance morale post-partum sur le thème de « mamans en difficulté », a souligné la nécessité de traiter cette maladie en affirmant que celle-ci relevait d’une « problématique complexe » que la société algérienne méconnaît tant la souffrance qui y est relative ne peut être exprimée devant les joies que procurent une naissance. « Mon propos n’est pas tant de m’appesantir sur la manière dont cette pratique médicale doit intervenir et dans quelles circonstances des mesures doivent impérativement être prises, mais celui de nous intéresser a un état d’esprit d’instabilité susceptible de provoquer la dislocation de la famille en faveur de laquelle tous nous efforts sont concentrés », a-t-elle martelé.

La ministre a, par la même occasion, rappelé les deux faits divers qui ont endeuillé deux familles en 2016 à Constantine et à Tipasa laissant le champ à des supputations s’installer dans un climat malsain de rumeurs, quant aux motifs ayant conduit les deux respectables mamans à commettre l’irréparable, sans même songer a explorer efficacement de sérieuse pistes d’explication.

« Laissez-moi vous rappeler, comment ces deux mamans attentionnées, en sont arrivées à cette situation, en l’absence d’un suivi adéquat, pouvant être mené discrètement par l’équipe médicale en charge de la parturiente. Un suivi pourtant imposé dans beaucoup de pays, dans le but évident de cerner tous les facteurs exogènes et endogènes d’un grand changement physiologique, moral, social et parfois économique », a-t-elle dit.

La ministre a indiqué, dans ce contexte, que le meilleur des remèdes ne peut être dissocié de la communication et de l’information « eu égard aux retombées positives du dialogue et de l’échange que nous devons perpétuer sans relâche et avec intelligence pour faire parvenir le message en temps voulu et à dessein ».



Un plan national d’action afin d’endiguer le phénomène



Pour sa part, le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière a révélé que son département est en train d’élaborer un plan national d’action afin d’endiguer ce phénomène « nous élaborons une stratégie globale, d’accompagnent des femmes enceintes pendant leurs grossesses et après leurs accouchements, dans tous les services de maternité, afin de les protéger des retombées négatives de la dépression », a annoncé Abdelmalek Boudiaf, dans un message lu par le secrétaire général du ministère.

Après avoir fait état des progrès enregistrés en matière de prise en charge de la santé maternelle et infantile, le responsable a précisé que 96% des naissances étaient enregistrées en milieu hospitalier (secteurs public et privé).

Par ailleurs, et pour mieux cerner la maladie afin de mieux agir, des ateliers organisés ont débattu lors de cette journée, c’est dans ce sens que le psychanalyste Dr. Akli Karim a fait savoir que « 7% des femmes qui accouchent souffrent de cette pathologie ». Il explique que beaucoup d’actes infanticides ou filicides sont liés à des troubles psychiques surgissant durant la grossesse ou l’accouchement et qui n’ont pas été soignés au bon moment. Il analyse le fait qu’« il y a ce qu’on appelle les troubles psychiques de la grossesse et du post-partum, c’est-à-dire après l’accouchement. Ce sont des pathologies qui évoluent malheureusement sur des années. Ce sont des femmes qui ne reçoivent pas les soins psychiatriques nécessaires au bon moment, donc leur santé mentale se dégrade ».

« Les mamans, selon ses explications, deviennent schizophrènes, psychotiques, dépressives. Ces femmes ont même des complications avec des tentatives de suicide, individuelles ou à plusieurs. Dans d’autres pays comme la France, on a ce qu’on appelle le « complexe mère-enfant pour la santé mentale ». Quand la femme est vulnérable avec son enfant, on prend la responsabilité de la protéger contre sa famille ou contre la rue.

« Il faut créer ce genre d’institutions de santé mentale, de proximité et de disponibilité », a-t-il insisté. Pour lui, il n’y a pas assez de structures sanitaires pour le traitement de la santé psychologique des femmes et même des enfants. Le secrétaire général du ministère de la Santé a, dans ce contexte, annoncé la création de services hospitaliers spécialisées pour le bien-être des mères. Il y a lieu de dire qu’il y a très peu de services de psychiatrie qui s’occupent des femmes, il y en quatre seulement : Mustapha Bacha, Lamine Debaghine de Bab El Oued, Drid Hocine et Chéraga. Des services qui ne font que des consultations sporadiques et n’assurent donc pas une prise en charge continue.

Sarah A. Benali Cherif