Train grandes lignes : SNTF et ALSTOM dÃ©voilent son design

Alstom et la Société Nationale des Transports Ferroviaires d’Algérie SNTF ont dévoilé le design du nouveau train «grandes lignes» Coradia Polyvalent destiné à circuler en Algérie, lors d’une présentation pendant la 4ème édition du Salon International des Transports de la Logistique et de la Mobilité en cours à Alger. SNTF avait commandé, en juillet 2015, 17 trains Coradia Polyvalent à Alstom dans le cadre d’un projet de modernisation et d’extension du réseau mené par l’opérateur. La mise en service commercial des trains, qui relieront entre autres Alger aux villes d’Oran, Annaba, de Constantine et Bechar, est prévue à partir de janvier 2018. «Le projet est en cours d'exécution, il progresse extrêmement bien, à pleine vitesse!» – a déclaré Yacine Benjaballah, Directeur Général de SNTF– «Nous sommes très satisfaits des progrès accomplis et des résultats obtenus. Ce train va devenir un fleuron national, qui satisfera aux besoins de nos passagers qui seront fiers de l'utiliser». «Le design du Coradia Polyvalent pour SNTF a été réalisé par le département Design & Styling d’Alstom, en étroite collaboration avec les équipes de SNTF. Les équipes ont cherché à évoquer au travers du design la modernisation, le mouvement ainsi que la beauté des paysages algériens avec pour objectif commun d’offrir aux voyageurs une expérience de voyage unique et confortable» a déclaré Henri Bussery, Directeur Général d’Alstom Algérie. La livrée extérieure de la rame reflète les différents paysages que le train va croiser sur son passage (ville, campagne, côtes, montagne,….), grâce à un adhésif miroir flouté.

L’intérieur du train est spacieux et lumineux. Le train est entièrement climatisé, d’un espace restauration et de sièges confortables. Le Coradia Polyvalent pour SNTF bénéficie des dernières innovations technologiques. C’est un train bi-mode (mode diesel et mode électrique 25kV) pouvant circuler à une vitesse de 160 km/h. D’une longueur totale de 110 mètres, le train comporte six voitures et offre une capacité de 254 passagers. Il est adapté aux conditions climatiques et environnementales du pays et dispose d’un système de climatisation performant. Son plancher bas facilite l’accès et le déplacement à bord, en particulier aux personnes à mobilité réduite (PMR). L’architecture du train et sa motorisation performante permettent d’éliminer les bruits et vibrations offrant un confort de voyage inégalé. Les 17 autorails Coradia sont en cours de fabrication au niveau de l’usine Alstom de Reichshoffen et leur assemblage est conforme au planning. Le premier chaudron de la caisse du train est entré depuis quelques jours dans la chaine de garnissage afin de procéder à la mise en place des différents câblages et équipements ainsi que les aménagements intérieurs.