Attentat dÃ©jouÃ© Ã  Constantine : La vigilance a payÃ©

M. Louh : « L’opération d’identification de l’auteur de la tentative d’attentat terroriste se poursuit. »

L'attaque terroriste qui a ciblé la 13e sûreté urbaine de la ville de Constantine, à Bab El-Kantara, dimanche soir, «n'entamera en rien la détermination» de l'Algérie à «faire face à tout acte visant à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes», a indiqué hier le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales dans un communiqué.

«Tout en dénonçant cet acte abject qui intervient à un moment où le peuple algérien s'apprête à accomplir son devoir électoral pour le renforcement de l'œuvre institutionnelle du pays, nous tenons à assurer que cette attaque terroriste n'entamera en rien notre détermination à faire face à tout acte visant de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes», note la même source. Cet attentat a pu être déjoué, «grâce à la vigilance et à l'intervention courageuse d'un agent de police en faction qui a pu repousser le terroriste kamikaze l'obligeant à enclencher sa ceinture explosive à l'extérieur du bâtiment abritant le siège du commissariat», relève le communiqué. Le ministère de l'Intérieur, tout en affirmant qu'aucune perte en vies humaines n'est à déplorer, précise que deux agents de police «ont été légèrement blessés et aussitôt évacués vers l'établissement hospitalier Ibn- Badis de Constantine».

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, a exprime, dimanche soir, sa solidarité avec les éléments de la police suite à l'attentat terroriste déjoué ciblant la 13e sûreté urbaine de la ville de Constantine.

M. Bedoui, qui s'est exprimé lors de l'émission «Hiwar el Sâa», sur la chaîne terrestre de la télévision algérienne, a souligné que «tous les services de sécurité sont prêts à faire face à toutes les tentatives visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays, notamment en ces circonstances».



Deux policiers blessés, le kamikaze tué



Le paisible quartier de Bab El-Kantara a été secoué, avant-hier en début de soirée, par une forte explosion qui a ébranlé les murs des proches habitations, suscitant beaucoup de peur dans les foyers. Il s’agit d’un attenant terroriste ayant ciblé le siège de la sûreté urbaine du 13e arrondissement.

En effet, aux environs de 20h35, un individu muni d’une ceinture explosive, manifestement décidé à provoque le maximum de dégâts, a été neutralisé avant de pouvoir s’introduire dans l’enceinte dudit établissement, et ce grâce à la vigilance de l’agent en faction, lequel a pu atteindre le terroriste de plusieurs balles, et ainsi avorter le funeste plan de ce dernier, l’explosion n’ayant au final causé que de légères blessures à deux policiers.

«L'opération d'identification de l'auteur de la tentative d’attentat terroriste se poursuit», a indiqué, hier à la radio nationale, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh.

Le ministre a salué, à ce propos, la vigilance du policier qui a riposté énergiquement et héroïquement après plusieurs sommations, ciblant avec précision la ceinture explosive portée par le terroriste.

Il est à noter que le commissariat du 13e arrondissement occupe le rez-de-chaussée d’un immeuble de plusieurs étages, et que sans l’acte de bravoure de l’agent en question, le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Très rapidement, un impressionnant dispositif sécuritaire a été mis en place, et le quartier, de même que les cités environnantes bouclés. Plus tard dans la soirée, des coups de feu ont été entendus au niveau de la cité Hacène-Boudjenana, à l’ouest de la ville.

Notons enfin que la sûreté de wilaya de Constantine a salué le formidable élan de solidarité des citoyens qui se sont déplacés en masse au centre hospitalo-universitaire Benbadis afin de s’enquérir de l’état de santé des deux policiers blessés. Pour rappel, un attentat terroriste a coûté la vie, en octobre dernier, à un policier à la cité Ziadia, alors qu’il était attablé à un restaurant.

Issam B. et APS

La France condamne

La France a condamné hier l’attentat terroriste se disant aux côtés de l’Algérie dans son combat contre le terrorisme. «La France condamne l'attentat terroriste perpétré à Constantine le 26 février, qui a blessé deux policiers. Nous adressons nos vœux de prompt rétablissement aux victimes», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Romain Nadal, soulignant que la France «assure les autorités et le peuple algériens de sa solidarité dans cette épreuve». «Elle se tient à leurs côtés dans le combat qu'ils mènent avec courage et détermination contre le terrorisme», a-t-il conclu.