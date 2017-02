AlgÃ©riens dÃ©tenus Ã  Guantanamo : NÃ©gociations autour de leur extradition

L'Algérie et les Etats-Unis mènent actuellement des négociations autour de l'extradition d'un des deux prisonniers algériens encore détenus à Guantanamo, a affirmé hier le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh. Invité du forum de la Radio nationale, M. Louh a indiqué que des négociations étaient en cours entre le ministère algérien des Affaires étrangères, et le gouvernement américain, concernant l'extradition d'un des deux prisonniers algériens encore détenus à Guantanamo. Les Etats-Unis ont récemment signé une convention avec l'Algérie sur les procédures d'échange de données sur le crime organisé et la lutte antiterroriste, dans le cadre de la solidarité internationale face à ce genre de crime transcontinental. Dix-neuf prisonniers algériens détenus à Guantanamo ont déjà été rapatriés en Algérie. Ils ont bénéficié «d'un procès équitable», certains ont été acquittés et d'autres condamnés. (APS)