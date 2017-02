Motion de loyautÃ© et de soutien de lâ€™UGTA au prÃ©sident Bouteflika : garantir un avenir meilleur

L'Union générale des travailleurs algériens a réaffirmé sa loyauté et sa confiance au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et lui a fait part de sa profonde gratitude pour tout ce qu'il a fait pour l'Algérie.

Dans une motion dont une copie est parvenue à l'APS, les membres du comité exécutif national de l'UGTA et les cadres réunis à Djelfa, dans le cadre de la célébration du double anniversaire de la création de l'UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures, ont réaffirmé leur loyauté au Président de la République et leur confiance en sa personne, saluant le contenu de son message dans lequel il a insisté sur la nécessité de garantir un avenir meilleur au pays.

L'UGTA a rappelé les efforts consentis par le Président Bouteflika pour préserver le pays «de la division et d'un bain de sang», et rendu hommage à ses réalisations au profit du peuple algérien. Dans le domaine économique, l'UGTA a mis en avant «le parti pris total» du président de la République en faveur des travailleurs et «son souci permanent» d'associer l'organisation syndicale au dialogue national avec le gouvernement et le patronat outre son attachement à «concrétiser la solidarité sociale et à protéger le pouvoir d'achat» notamment dans le cadre de la loi de finances qu'il a signée récemment. L'UGTA a rendu hommage à l'intérêt particulier que le Président Bouteflika accorde à l'entreprise économique, au développement de ses capacités de production et de sa compétitivité en tant que moyen pour réduire l'importation et encourager la consommation et la commercialisation du produit national à travers le crédit à la consommation. La Centrale syndicale réaffirme à ce titre son adhésion à cette voie. L'UGTA, affirme en outre, sa totale adhésion à toutes les démarches du président de la République visant à «mobiliser les énergies en faveur d'une économie nationale libérée de toute forme de dépendance, qui soit compétitive et en mesure de générer des ressources en devises pour couvrir, en toute souveraineté, les besoins du pays en terme de développement et de prise en charge sociale. L'UGTA réitère son soutien à l'initiative du Président de la République d'instaurer «un Etat civil moderne basé sur la bonne gouvernance et la démocratie participative à travers la réforme des institutions de l'Etat».

«Nous appuyons toutes vos actions découlant d'une parfaite connaissance de la conjoncture actuelle notamment la révision de la constitution qui dénote une lecture lucide des exigences de l'étape à venir particulièrement pour ce qui est de la préservation des acquis, la consécration des libertés individuelles et collectives et la consolidation de la démocratie et des droits de l'opposition», lit-on dans la motion de l'UGTA.

Sur les plans régional et international, l'UGTA a exprimé son soutien au président de la République dans ses efforts louables pour permettre à l'Algérie de jouer son rôle agissant et mettre fin aux hostilités entre les enfants de la même nation dans les monde arabe et en Afrique, notamment les pays voisins en faisant prévaloir le dialogue et l'intérêt des pays et de la région sur les intérêts étriqués d'individus et de groupes.

L'UGTA a évoqué dans le même sillage les intentions louables du Président de la République à l'égard du continent africain a travers les aides et l'effacement des dettes rappelant que ces actions méritoires lui ont valu d'être élu vice président de l'union africaine par les Chefs d'Etat et de gouvernement africains lors de leur dernier sommet tenu à Addis Abeba.