LÃ©gislatives, M.â€ˆLouh : Â« User de lâ€™argent pour se faire Ã©lire entraÃ®ne des poursuites Â»

Un fort taux de participation est synonyme de légitimité des institutions élues mais aussi un barrage contre les partisans de la fitna en mettant en échec toutes leurs tentatives de déstabilisation du pays « a estimé M. Tayeb Louh

La justice sévira à l’encontre de ceux qui comptent se faire élire au prochain scrutin des législatives en utilisant leur argent pour acheter les voix des électeurs. «La loi est claire, et ces procédés sont interdits. C’est une mise en garde du ministre de la Justice, Garde des sceaux, M. Tayeb Louh qui était, hier, l’invité du forum de la Radio nationale. Il fera comprendre qu’il suffit de la moindre preuve pour que lesdites poursuites soient engagées. « Les parquets et les services de la police judiciaire seront à l'affût », a-t-il ajouté.

M. Louh a cité quelques nouveautés contenues dans la loi relative au régime électoral qui stipule qu’est exempté de la peine celui qui aura reçu des dons en argent et qui en informera les autorités. M. Louh a qualifié « d’illusionnistes» ceux qui comptent sur leur argent pour se faire élire. «Le peuple ne s’achète pas.»

Il a aussi mis en relief le rôle de la justice et sa contribution pour réussir le prochain rendez-vous électoral. Il apprend à ce propos qu’aussi bien la commission de révision des listes électorales que les commissions électorales chargées au niveau des communes et des wilayas de l’établissement de procès-verbaux de dépouillement, toutes ces structures sont présidées par des magistrats. M. Louh mettra en exergue la volonté de l’Etat d’aller vers des élections libres et crédibles comme en atteste, les dispositions contenues dans la Constitution de 2016, en vertu de laquelle il a été décidé la création de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE). Le ministre ne manquera pas de plaider pour une forte participation des électeurs. Dans son plaidoyer, M. Louh a insisté sur l’importance de la mobilisation de l’élément féminin.

Il rappellera à ce propos les réformes accomplies par le président Bouteflika en faveur de la promotion de la femme citant, la révision constitutionnelle de 2008 qui a permis un élargissement significatif du champ de représentation de la femme au sein des Assemblées issues des législatives de 2012. Il a aussi souligné que même son secteur a connu une reconsidération de la place de la femme qui représente, selon lui, un taux de 45 % de la totalité des magistrats. Il affirme que le Code de la famille révisé en 2005, répond aux aspirations de la femme.



M. Louh : « Bouteflika a sauvé le pays à deux reprises, en 1999 et en 2011 »



Evoquant la réforme décidée par le Président de la République et ses décisions judicieuses en matière de gouvernance, le ministre a beaucoup valorisé les acquis obtenus en termes de sécurité et de stabilité. «Le Président a sauvé l’Algérie à deux reprises, d’abord en 1999, avec le projet de la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale qui a permis le recouvrement de la paix après une décennie de terrorisme barbare et meurtrier, et ensuite en 2011 à travers ses orientations qui ont évité au pays de glisser dans la spirale des violences du printemps arabe» a-t-il indiqué.

La victoire contre le terrorisme est le fruit de la réconciliation nationale mais aussi des efforts entrepris dans la mise en œuvre des différents programmes socio économiques initiés par le chef de l’Etat. «C’est donc grâce à cette politique du Président de la République à laquelle s’ajoutent les efforts consentis par l’Armée nationale que le terrorisme a été vaincu». Il relève que l’Algérie est favorable à «une coopération internationale sincère contre le fléau du terrorisme». Une coopération durable, et non pas de circonstance, tant le terrorisme et son corolaire l’extrémisme «sont deux fléaux qui constituent un danger pour la démocratie et le développement tout comme ils représentent une atteinte aux libertés et aux droits de l’homme». Le ministre Tayeb Louh indique par ailleurs, que la justice est intransigeante dans le traitement des cas d’enlèvement d’enfants et de lourdes peines sont réservées à leur auteur, allant jusqu'à la peine capitale.

Quelques 22 affaires d’enlèvements d’enfants ont été enregistrées, selon M. Tayeb Louh, au cours des deux années 2015 et 2016. Rappelant la nouvelle loi sur la protection de l’enfant, il a surtout plaidé pour la prévention et la sensibilisation, notamment des établissements scolaires, de la société civile et de la famille pour venir à bout de cette réalité inquiétante.

A une question au sujet du rôle de la Justice dans la lutte contre la corruption, le ministre a indiqué que «pas moins de 5.000 affaires liées à la corruption ont été enregistrées entre 2013 et 2016». Il a souligné que « la justice assume pleinement son rôle» ajoutant que les procureurs de la République sont appelés à «mettre en mouvement l'action publique sans attendre la tutelle en cas de défaillance dans la gestion des entreprises».

Karim Aoudia