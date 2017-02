Forum Economie, Mourad Zemali, DG de lâ€™ANSEJ : Â« 71% des recouvrements effectuÃ©s entre 2011 et 2016 Â»

L’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes a réalisé un montant de recouvrement des crédits accordés aux jeunes promoteurs, dépassant les 26 milliards de dinars, dont 71% de ce montant a été recouvré entre l’année 2011 et 2016, a indiqué, hier, le directeur général de cette agence, Mourad Zemali, lors de son passage au Forum Économie d’El Moudjahid.

M. Zemali qui a présenté à l’occasion, le bilan de son agence, a souligné que grâce à ces taux importants de recouvrement, l’Ansej se dirige vers l’autofinancement de ses projets sans avoir recours au Trésor public. « Grâce aux remboursements de ceux qui ont contractés les prêts, au fur et à mesure l'ANSEJ va pouvoir subsister sans recours au Trésor public », a-t-il affirmé, soulignant dans le même ordre d’idée que le dispositif a coûté depuis sa création près de 350 milliards de dinars. M. Zemali qui a défendu le dispositif mis en œuvre par son agence afin de faciliter aux jeunes porteurs d’un projet de mettre en place leur micro-entreprise, a fait savoir que plus de 360.000 entreprises ont été créées en 20 ans. 20% de ces projet ont été financés durant la période allant de 2014 à 2016, et ce grâce aux mesures encourageantes décidées par les pouvoirs publics. Mettant en avant la forte croissance, par rapport aux années précédentes, notamment en ce qui concerne les entreprises productives, M. Zemali, qui cite le secteur de l’agriculture, a fait savoir que le taux d’entreprises créées dans ce secteur est passé de 26% en 2014 à 31% en 2016. Concernant le secteur de l’industrie, il a enregistré en 2016 une augmentation de 24%. Il a expliqué cette tendance à la hausse par la politique d’orientation de son département vers les projets créateurs de richesses. Aussi, ajoute-t-il, l’orientation des activités des promoteurs dans le sens des priorités retenues par le programme gouvernemental en matière de développement des filières entre autres le tourisme, a fait que la part des projets financés dans ce secteur est passée de 2% en 2014 à 3% en 2015 et 2016. Concernant la création de projets innovants, de qualité et générateur de valeur ajoutée, le directeur de l’Ansej a fait savoir, qu’un accompagnement spécifique réservé aux diplômés universitaires a permis de relever la part des projets financés dans ce secteur de 2% en 2014 à 3% en 2015 et 6% en 2016.

M. Zemali a, par ailleurs, fait état de l’augmentation enregistrée ces dernières années du taux de projets portés par des diplômés de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle qui est passé à 64% en 2016 contre 20% en 2011. Pour l’année 2016 ce taux a été de 82% des projets fiancés durant la même année.

Le dispositif de l’Ansej a permis également la création d’un nombre important d’emplois. En effet, depuis sa création en 1997, pas moins de 878.264 postes ont été créés, dont 20 % du total ont été générés par les projets financés durant la période 2014-2016. Le même responsable a également indiqué, au cours de la même période, 2000 jeunes ont été poursuivis en justice pour avoir détourner l'argent octroyé à la création de micro-entreprises.



Une opération d’assainissement en cours



S’exprimant par ailleurs au sujet des projets qui ont failli, M. Zemali a indiqué que l’indemnisation des dossiers présentés par les banques est prononcée par un comité de garantie désigné par le conseil de l’administration. « Le fonds indemnise à hauteur de 70% du restant dû en principal et intérêt et ce après constat de trois échéances semestrielles impayées », a-t-il expliqué, ajoutant que le nombre de projets présentés au comité de garanti est de 37.761, dont 20.859, ont été acceptés pour indemnisation. Pour ce qui est du taux des dossiers indemnisés par rapport aux dossiers financés, celui-ci ne représente que 10%. Aussi, les entreprises en difficultés financières, peuvent bénéficier d’un rééchelonnement de leur dette bancaire. Cette mesure a été décidée dernièrement par le ministère des Finances. l’Ansej ne dispose pas d’un mécanisme pour traiter les projets en difficulté financière. Mais les banques peuvent traiter les dossiers des jeunes porteurs de projets au cas par cas selon certaines conditions, a-t-il expliqué. Toutes les entreprises créées dans le cadre du dispositif de l’Ansej sont concernées par cette mesure à condition de la disponibilité des équipements financés par crédit bancaire au niveau de l’entreprise. La deuxième condition est que le dossier en question ne doit pas avoir été transféré au Fonds de garantie des crédits (FGAR) pour indemnisation. Les jeunes porteurs de projet doivent également s’engager à rembourser une partie des redevances. Le taux de remboursement sera fixé de commun accord entre le promoteur et la banque.

Par ailleurs, l'invité du forum s'est penché aussi sur l'opération d'assainissement débutée en 2015 et qui se poursuit toujours, un assainissement qui vise les dossiers de ceux qui ont créé des entreprises via l'ANSEJ. Il concerne près de 330.000 entreprises qui vont faire l’objet de vérifications effectuées par le biais de la CNAS ou la CASNOS, une opération pour laquelle 800 agents de l'ANSEJ ont été mobilisés. L'opération se terminera en 2017 et ses résultats seront confiés à un cabinet d'expertise.

Salima Ettouahria

Encourager l’esprit d’initiative

Le directeur général de l’Ansej, invité, hier, du Forum Economie d’El Moudjahid, a défendu bec et ongles l’agence qu’il gère depuis 2011. Chiffres à l’appui, il a mis en avant les réalisations de cette Agence fortement impliquée, depuis sa création, dans la lutte contre le chômage. En l’espace de 20 ans, quelque 878.264 emplois 360.000 micro-entreprises ont été créés. C’est tout dire. L’esprit-même, de cette agence est d’encourager l’esprit d’initiative, et il n’a jamais été question de faire des dons aux jeunes. Contrairement, à ceux qui veulent le faire croire, les bénéficiaires de ce dispositif, qui a coûté au Trésor public, 358 milliards de dinars, sont liés par un contrat, car l’approche reste économique. Mourad Zemali estime que l’Ansej, qui finance, en moyenne 45 projets par jour (75 dossiers déposés par jour) n’est pas un secteur budgétivore. Pour preuve, son agence, qui a réussi le pari de relever le taux du recouvrement ambitionne de financer les projets, avec le remboursement des jeunes qui se sont investis d’une manière sérieuse. Jusque-là, quelque 26 milliards de dinars ont été recouvrés. Certes le taux d’échec est de l’ordre de 10%. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui ont échoué pour une raison ou une autre se retrouvent dans la spirale de l’endettement et des poursuites judiciaires. L’Agence n’a recours à la justice que lorsque les bénéficiaires, sont de mauvaises foi. C’est-à-dire en cas de détournement ou de vente de matériel, et d’ailleurs, 2.000 dossiers ont été traités par la justice et parmi ces 2.000 cas, certains ont manifesté leur désir de régler ce problème à l’amiable. Quant à ceux qui trouvent des difficultés, ils peuvent toujours bénéficier d’un rééchelonnement du payement de leurs dettes. C’est dire, qu’il n’y a pas de mesures extrêmes à leur encontre. Le premier responsable de l’Ansej a aussi mis en avant l’opération d’assainissement menée par ses services qui a démarré en 2015 et qui s’achèvera en 2017. Une opération qui consiste en la vérification des dossiers et qui a mobilisé 800 agents. Les résultats seront soumis à une expertise. Les recommandations du cabinet permettront à l’Ansej un meilleur suivi des dossiers.

Nora C.