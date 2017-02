Programme CAPDEL : DÃ©veloppement local et dÃ©mocratie participative

Le programme de renforcement des acteurs de développement local «capDEL» dont le ministère de l’Intérieur et des Collectivités local assure la direction nationale avec la délégation de l’Union européenne en Algérie et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) à été lancé dimanche à Sétif -Djemila, choisie parmi les 10 circonscriptions du genre à travers le territoire national, pour la mise en œuvre de ce programme.

Cette cérémonie s’est tenue à l’institut de la formation professionnelle de Ain Tebinet en présence du wali, du président de l’APW, du directeur de ce projet ainsi que des représentants accrédités de l’Union européenne et du PNUD.

Intervenant à l’ouverture de cette imposante rencontre, le wali de Sétif ne manquera pas de souligner l’importance que revêt une telle rencontre et l’impact qu’elle est appelée à produire dans la gestion des collectivités locales et partant, la consolidation de la dynamique de démocratie participative. Intervenant à son tour au titre d’un tel programme qui se propose de « renforcer les capacités des acteurs locaux, notamment les femmes et les jeunes en vue d’améliorer la participation citoyenne dans la planification locale au service d’une gouvernance communale concertée, transparente et attentive aux besoins et attentes des citoyens », Amel Ben Allal, représentante du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, soulignera que le lancement de ce programme dans la commune de Djemila intervient après celle de Timimoun afin de toucher les 8 communes à travers le territoire national qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat qui se propose de renforcer les capacités des autorités locales et de la société civile en tant qu’acteur du développement local.

Le représentant du ministère des Affaires étrangères, Mouhoub Ramdane, mettra l’accent sur la forte volonté qui anime l’Etat algérien d’impulser le développement local et lui consacrer une place importante, sachant que de telles initiatives vont dans le sens des réformes initiées par le Président de la République et des amendements apportées à la Constitution mettant l’accent dans ce contexte sur l’expérience accumulée par l’Union européenne dans le domaine de la démocratie participative, la modernisation du service public et une stratégie locale de développement. Mme Isabelle Ribot, représentante accréditée de l’Union européenne en Algérie, soulignera qu’un tel programme est au cœur de notre partenariat et fera état de l’impact produit par le développement territorial et les mécanismes mis en œuvre pour associer les acteurs locaux dans les programmes de développement.

M. Eric Overvast, représentant du PNUD, insistera à travers le lancement d’un tel programme «capDEL» sur la nécessité d’asseoir les bases d’une gouvernance commune dans un développement intégré dans une approche qui tend à rapprocher les services publics du citoyen dans une vision participative.

F. Zoghbi