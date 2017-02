Dans la lucarne : Des mi-temps interminables

Notre championnat national, aussi bien de Ligue1 que de Ligue2, connaît quelques problèmes au niveau du respect des horaires. En effet, nos rencontres de football commencent à un horaire et se terminent au-delà du temps imparti à une rencontre de football. Nos matches n'ont que rarement respecté les horaires. Par exemple, un match peut débuter à 14h et ne s'achever que deux heures plus tard. Et cela a tendance à se répéter de journée en journée et de saison en saison. Certes, les concernés et même les gens de la presse ont beau rouspéter, montrer leur désapprobation, il n'en fut rien. C'est toujours la même chose. Même la télévision nationale est confrontée au même problème, puisqu'elle a été obligée, à plusieurs reprises, à arrêter la transmission d'un match parce qu'il a débordé sur la programmation de la télévision elle-même. Une situation qui malheureusement a tendance à perdurer de saison en saison, rendant l'atmosphère encore plus intenable dans le milieu footballistique algérien. Le respect des horaires des matches est par- tout ailleurs quelque chose de sacré, puisque le temps, qu'on le veuille ou non, est compté en secondes. Par conséquent, nul n'a le droit de remettre en cause le déroulement de nos matches de football. Chaque week-end qui passe nous apporte son lot de surprises. Nombreuses sont les rencontres qui débutent, à titre d'exemple, vers 16 heures. Théoriquement, et même si l'arbitre officiant cette empoignade ajoute un temps additionnel, aussi bien à la fin du premier half que de la rencontre, elle ne peut aucunement déborder de 30 minutes par rapport au temps imparti à une rencontre de football. C'est-à-dire une heure et demie. Elle peut se terminer avec cinq minutes de retard, mais pas plus. Il y a, cependant, des exceptions à la règle comme par exemple la survenue d’échauffourées ou de bagarres interminables. Il y a aussi l'agression sur un arbitre ou une équipe qui quitte le terrain, situation où l'homme au sifflet devra attendre la période réglementaire avant de siffler la fin du match. Ce sont néanmoins des cas qui ne sont pas fréquents. On parle ici des matches qui se déroulent dans des conditions normales, et malgré cela, ils ne se terminent pas comme tout le monde l’aurait aimé. Avec l'approche de la fin du championnat national prévue normalement au courant du mois de juin prochain, tous les observateurs craignent les tentatives d'arrangement de matches. Ce qui déteint directement sur les résultats des matches. C'est-à-dire que généralement ils seront faussés au détriment toujours d'une équipe par rapport à l'autre. Et la préservation de la morale et de l'éthique sportive est quelque chose de sacré, immuable qu'on ne peut transgresser. Pourtant, tout le monde ou presque suit les championnats européens et même ceux d'autres continents. Personne n'a été importuné par le déroulement des matches de football. Car ils savent tous que l'horaire est respecté à la seconde près. Là, le temps est précieux et surtout il est d'argent. Dans ces pays, ce sont les grandes chaînes de télévision qui tiennent de main de maître la transmission des matches et surtout les droits TV. Nul n'a le droit d'être irrespectueux du temps qui passe et notamment le déroulement des matches. Une mi-temps doit durer au plus tard 10 à 15 minutes. On ne doit pas déborder pour le plaisir de le faire. C'est la rançon de la réussite et surtout du bon déroulement de nos matches de football. Aujourd'hui, il faut préciser que ce n'est pas le cas. Des clubs font ce que bon leur semble sans se référer à quiconque. Les arbitres ont été instruits pour faire respecter la durée de la mi-temps qui ne doit pas dépasser le quart d'heure. Malheureusement, on est en train de vivre la même situation sans que rien ne change. C'est vraiment dommage !

Hamid Gharbi