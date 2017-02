FA BOXE-prÃ©sidence : Quatre candidats retenus

Quatre dossiers pour le poste de président de la Fédération algérienne de boxe (FAB) ont été retenus par la Commission de candidature, en vue de l'assemblée générale élective (AGE) qui aura lieu au complexe sportif Sveltess de Chéraga (Alger), a appris l'APS du secrétariat général de la FAB. Il s'agit de Bessalem, ancien président de la FAB, Ayache (M'Sila), Bouchouiya (Alger) et Nehassia (Aïn Defla). «La Commission de candidature a clôturé son travail samedi à 9h00 avec la validation de quatre dossiers pour le poste de président et 20 autres pour le bureau fédéral. Le travail de la commission de recours s’est poursuivi hier», a précisé la même source. Le président sortant, Nabil Sadi, a été déclaré inéligible par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour le mandat olympique 2017-2020.