JSK : Rahmouni et Moussouni face Ã  la pression

Le derby de la Kabylie, devant opposer le MOB à la JSK ce jeudi, a été finalement reporté de vingt-quatre heures. En effet, ledit match se jouera finalement vendredi au lieu de jeudi à 16h, à huis clos, et ce, suite à la sanction infligée au stade de l'Unité Maghrébine après les incidents ayant émaillé le match MOB-USMA. Pour la première fois, les deux clubs phares de la Kabylie vont se croiser au cours d'un match qui s'annonce déjà déterminant pour leur avenir en Ligue 1 Mobilis. Avant-dernier et dernier au classement général, la JSK et le MOB manifestent un besoin vital de points, ce qui fait qu'on s'attend à assister à un match très disputé.

Tenue en échec pour la énième fois à domicile cette saison, la JSK est en danger. Le club le plus titré du pays n'a jamais été aussi proche d'être relégué. Le nul concédé face à la JS Saoura, samedi (0-0) accentue encore plus la pression sur le groupe. Samedi, et sans doute pour la première fois de la saison, les supporters kabyles se sont montrés particulièrement virulents avec leurs joueurs.

Après le match, les fans des Canaris ont tiré la sonnette d'alarme et n'ont pas manqué de mettre les joueurs devant leurs responsabilités. C'est dire que ce match face au MOB va être déterminant pour l'avenir de la JSK en Ligue 1 Mobilis. Les coéquipiers de Boulaouidat, complètement à côté samedi face à Saoura, se sont donné le mot de revenir avec les trois points de Béjaia. C'est beau de se motiver en conséquence, mais encore faut-il trouver les ressources nécessaires pour relever un tel défi. La posture du MOB en championnat et la complexité de la situation font que la mission des Canaris ne s'annonce pas de tout repos. Faouzi Moussouni a eu à contenir la bronca des supporters, à la fin du match, à l'égard de ses joueurs. L'euphorie de la qualification en coupe de la CAF passée, la JSK retombe de nouveau dans ses travers. Mourad Rahmouni a fait un constat amer à la fin du match, en expliquant qu'il ne pouvait pas faire plus avec un groupe techniquement limité. Les deux hommes ont entrepris un travail psychologique, parlé aux joueurs et ont réussi à provoquer le déclic tant espéré à l'occasion de la réception de Monrovia (4-0) en coupe de la CAF, mais n'ont pas pu enchaîner avec la JS Saoura comme ils l'espéraient. Tout est donc à refaire pour Rahmouni et Moussouni qui vont devoir gérer aussi la pression de plus en plus grandissante de la rue, au moment où le vent de la relégation souffle de plus en plus fort sur les nuques des joueurs.

Amar B.