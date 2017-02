LFP / AGO : Adoption des bilans moral et financier

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Mahfoud Kerbadj a affirmé dimanche que l'adoption des bilans moral et financier de son instance "est le résultat d'une confiance mutuelle", à l'issue des travaux de l'assemblée générale ordinaire (AGO) tenue au centre technique de Sidi Moussa. "L'adoption des bilans moral et financier de la LFP est le résultat d'une confiance mutuelle entre les clubs et cette instance. Cela prouve également la bonne gestion qui existe au sein de la LFP. Je resterai toujours à l'écoute des clubs, dans l'objectif d'œuvrer pour leur bon fonctionnement", a indiqué à l'APS le premier responsable de l'instance peu après la fin des travaux. Les bilans moral et financier de la LFP pour l'année 2016 ont été adoptés à la majorité en présence de 35 des 41 membres composant l'assemblée générale. Interrogé sur son avenir à la tête de la LFP, une année après sa réélection, Kerbadj à indiqué qu'il comptait terminer son mandat jusqu'à son terme. "Je compte terminer mon mandat jusqu'en 2019. Je suis concentré pleinement sur ma mission à la tête de la LFP, et je ne songe pas à me retirer", a-t-il ajouté. Par ailleurs, le président de la LFP a laissé entendre que le président de la Fédération algérienne (FAF) Mohamed Raouraoua, dont le mandat à pris fin, devrait bel et bien briguer un nouveau mandat. "Raouraoua n'a pas dit qu'il partait, il pourrait bien briguer un nouveau mandat", a-t-il conclu.