Raouraoua candidat Ã  sa propre succession ? : Â« Trop tÃ´t pour le dire Â»

Standing-ovation, motions de soutien au président sortant, Mohamed Raouraoua, et règlement de comptes ont caractérisé l’assemblée générale ordinaire de la Fédération algérienne de football, tenue hier au centre de Sidi Moussa. L’assemblée générale élective est prévue le 20 mars.

Plusieurs points étaient à l’ordre du jour de cette AGO, qui s’est soldée par l’adoption à l’unanimité des bilans moral et financier de l’exercice 2016, ainsi que l’approbation des différentes propositions soumises par le bureau fédéral sortant. Après avoir constaté que le quorum fut largement atteint (97 membres présents sur les 104 que compte l’assemblée), le secrétaire général de la FAF, en l’occurrence M. Sid Ali Yahyaoui, a lancé les travaux de cette assemblée, qui ont commencé par un hommage à certaines personnalités. En effet, la fédération a tenu à honorer des figures de notre sport roi, à l’image de feu Mourad Abdelwahab, feu Kecem Elimam, Abdelhakim Serrar, Remache Tahar, Mohamed Belagha, Mimoun Mohemed, Mohamed Benouza, Khalef Mahieddine ou encore notre confrère Ahmed Achour, en leur décernant l’ordre du mérite de la FAF. Les membres de l’AG ont par la suite donné leur quitus à l’unanimité pour le mandat (2012- 2016) du bureau sortant et son président, avant d’approuver le bilan prévisionnel de 2017. «Contrairement à certains, nous sommes des personnes responsables et nous le resterons jusqu’au bout. Ainsi, nous avons tout mis en œuvre pour la préparation du bilan prévisionnel de l’année en cours, et dont l’enveloppe consacrée s’élève à environ 4,5 milliards de dinars», a déclaré Raouraoua, en précisant : «Nous n’avons jamais dit que l’État ne nous aide pas. Grâce aux projets infrastructurels et aux différents financements inscrits dans le programme du Président Abdelaziz Bouteflika, la fédération a pu réaliser un grand travail pour le développement et la promotion du football national. Si nous avons refusé la subvention du MJS, c’est justement pour donner l’exemple. Aussi, nous avons, à travers ce geste, donné la possibilité aux pouvoirs publics d’apporter leurs aides aux fédérations qui en ont plus besoin.» Les travaux de l’AG se sont poursuivis par l’intégration officielle de la Ligue de football en salle et la désignation des commissions des inventaires et de la gestion de l’AG élective du 20 mars. Par ailleurs, le président de la FAF a refusé d’inscrire à l’ordre du jour la proposition des onze clubs pour augmenter le nombre de clubs des Ligues 1 et 2, à 20. «On ne peut pas retenir ce point à l’ordre du jour de cette AG, dans la mesure où il a été proposé hors délais. Cependant, je propose au président de la JSK, Mohand Cherif Hannachi, qui m’a remis cette proposition, de recueillir, comme le stipule la réglementation en vigueur, la signature des deux tiers des membres de l’assemblée, pour l’organisation d’une AG extraordinaire», a souligné Raouraoua, qui a profité de cette tribune pour régler ses comptes et apporter certaines précisions. «Contrairement à ce que certains racontent dans les plateaux de télévision, nous ne sommes pas venus au football pour nous enrichir. Bien au contraire, il nous arrive, tous les autres présidents de club et de ligue et moi-même, de donner de notre poche pour aider le football. Par ailleurs, j’invite les gens qui passent leur temps à critiquer le travail des autres dans les différentes chaînes de télévision, notamment MM. Kouici et Madjer, à venir présenter leur candidature. La porte est ouverte à tous ceux qui répondent aux critères d’éligibilité. Et, à ce titre, je tiens à dire à M. Mouldi Aïssaoui, que les problèmes algéro-algériens se règlent dans notre pays. D’autant plus que lorsqu’il était ministre, il ne voulait pas qu’on sollicite des institutions étrangères pour les différents litiges rencontrés avec les fédérations à l’époque. Il y a toutes les structures légales et nécessaires pour introduire les recours qu’il souhaite s’il se sent lésé. J’accepte les critiques lorsqu’il s’agit de mes différents choix ou encore d’un résultat technique. Cependant, je n’accepte en aucun cas les insultes qui touchent à notre dignité et à notre honneur. Surtout lorsqu’elles proviennent de la part de certaines personnes qui ont beaucoup de choses à se reprocher. Aussi, je n’accepte pas qu’on remette en cause le nationalisme des joueurs qui viennent de l’étranger, à l’image des Mahrez et de Brahimi», a-t-il déclaré.

En marge de cette assemblée générale, Raouraoua, qui a été accueilli par un standing-ovation par l’ensemble des membres de l’AG, a bénéficié de motions de soutien de la part des présidents de clubs professionnels, des présidents des ligues régionales et des ligues de wilaya. Tous souhaitent que Raouraoua brigue un nouveau mandat. À l’issue de l’AG, nous nous sommes rapprochés du président sortant pour lui demander s’il allait se représenter. Sa repense, bien qu’évasive, en dit long sur ses intentions. «Il est encore trop tôt pour le dire», nous a-t-il déclaré. Néanmoins, au cours de son discours, le président de la FAF, qui a annoncé sa candidature au comité exécutif de la CAF, a laissé échapper : «Je dis à tout mes détracteurs que Raouraoua continuera à contribuer à faire brandir l’emblème national toujours plus haut.»

Rédha Maouche