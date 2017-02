20e rÃ©union tripartite : Ã‰valuation du modÃ¨le de croissance

La prochaine rencontre tripartite, la 20e dans le cadre du processus de concertation entre le gouvernement et ses partenaires de la sphère patronale et syndicale, prévue le 6 mars prochain à Annaba, ne sortira pas du contexte qui a marqué ses précédentes. Même si l’agenda de cette réunion n’a pas été détaillé jusque-là, il est évident que l’ordre du jour soit pleinement consacré à la crise économique et financière que traverse le pays, depuis l’effondrement des cours du pétrole. Il sera question, par conséquent, de faire le bilan des actions entreprises dans le sillage de la politique de rationalisation des dépenses publiques, d’équilibrage des répartitions budgétaires et d’examiner les moyens de poursuivre la stabilisation des finances du pays. La réunion qui intervient, à l’instar des précédentes, dans une conjoncture spéciale, ne manquera pas non plus de faire le point sur les aspects liés à l’approvisionnement du marché, au soutien à la production nationale dans cette phase qui recommande une régulation du commerce extérieur, ainsi qu’aux perspectives en matière de maîtrise de nos importations, à la lumière des mesures prises pour limiter le gaspillage et la fuite des capitaux.

Le gouvernement, dont toute entreprise repose, dans cette période délicate, sur l’adhésion de ses partenaires sociaux et économiques, devra également exposer, à l’occasion de cette réunion tripartite, les détails de son plan d’action au titre du nouveau modèle de croissance (2016-2020), et les moyens de dynamiser et d’améliorer les instruments d’efficience de l’économie nationale. Une vision du développement qui s’appuie sur une prospective étalée jusqu’en 2030, et qui explore les potentialités censées concourir à asseoir les bases d’une transition économique orientée vers les filières à forte valeur ajoutée et de substitution aux hydrocarbures. En fait, la situation exige que les efforts soient axés sur la diversification économique, mais aussi sur la transition énergétique qui constitue un axe fondamental de la démarche globale du gouvernement. Le président de la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA) nous a déclaré que cette réunion tripartite, dans sa 20e édition, sera «beaucoup plus» une occasion pour faire «un bilan analytique et comptable de ce qui a été réalisé, et ce qui reste à faire à l’avenir, dans le cadre des efforts initiés au titre de la gestion de la crise économique et financière du pays». M. Abdelaziz Mehenni indique, à ce propos, que le patronat est conscient de cette nécessité de «se mobiliser pour relever le défi de la production», et de ce besoin «d’arrêter la gabegie qui prévaut au niveau des transactions commerciales afin de mettre de l’ordre dans les licences d’importation et d’exportation». En somme, «il faut passer le cap», souligne le patron de la CIPA, pour lequel «cette fois-ci, la politique de croissance est sérieusement prise au sérieux en matière de gestion économique», du fait que «nous maintenons les investissements de base», et que «tout le monde soit conscient de ses responsabilités dans cette crise». Aussi, le pacte national de croissance, qui s’inscrit dans la logique d’une transformation structurelle de l’économie nationale, est censé adapter les positions aux exigences de l’étape actuelle, et porter les fondements qui guident le modèle économique et social, pour les cinq prochaines années. Ce document, qui s’appuie sur une perspective d’avenir, est censé constituer, dans cette optique, une feuille de route pour la phase à venir, en veillant à associer le secteur privé national dans le processus de pilotage du plan d’action du gouvernement.

D. Akila