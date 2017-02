Amar Takjout, SG de la fÃ©dÃ©ration nationale des textiles et cuirs : Â« Comment attÃ©nuer la crise Â»

Partenaire social du gouvernement au sein de la réunion tripartite, l’UGTA s’attelle à peaufiner sa feuille de route en prévision de cette échéance.

Par ses missions et prérogatives, en tant que représentant des travailleurs, la Centrale syndicale envisage de soumettre, à la réunion du 6 mars, un certain nombre de questions liées au contexte économique et son impact sur le front social, notamment les salariés. Aussi, cette réunion tripartie constituera «une sorte d’évaluation» des recommandations et mesures découlant des dernières rencontres entre le gouvernement et ses partenaires.

«La relance économique, l’encouragement de la production nationale, le crédit à la consommation, autant de points qui seront abordés, à cette occasion», nous a déclaré le secrétaire général de la Fédération nationale des textiles et cuirs. Il sera question, indique M. Amar Takjout, d’établir «si les mécanismes et les outils mis en place ont été réellement traduits sur le terrain», et d’évaluer «l’apport de tout cet arsenal, administratif, financier, fiscal, etc.)», par rapport à la conduite de l’économie et au fonctionnement des PME/PMI. M. Takjout a également évoqué la question relative au partenariat public/privé, retenu au titre des deux dernières réunions tripartites, en matière de «faisabilité», ou encore la problématique de l’emploi, dans le sillage des dispositifs initiés par l’État, dans le cadre de la politique de lutte contre le chômage. Il s’agira d’examiner le niveau d’efficacité de tous ces mécanismes et de voir ce qu’il y a lieu de revoir ou d’améliorer. En définitif, l’UGTA «souhaite des discussions sur les moyens d’atténuer la crise» dans cette recherche des «grands équilibres économiques», mais aussi de préserver le pouvoir d’achat du consommateur. À travers les questions qui seront abordées lors de la prochaine réunion tripartite, la Centrale syndicale entend également saluer l’engagement des travailleurs dans cette épreuve difficile, ajoute M. Amar Takjout.

D. A.