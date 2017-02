AlgÃ©rie-Argentine : CrÃ©ation dâ€™un Conseil dâ€™affaires

Lors d’une rencontre avec la ministre des Relations extérieures et du Culte de la République d’Argentine, Mme Susana Mabel Malcorra, M. Bouchouareb a précisé qu’un tel cadre de coopération vise à «structurer et d’inscrire les relations économiques bilatérales dans le long terme».

L’audience a permis, selon la même source, de passer en revue l’état des relations économiques bilatérales et les moyens de les renforcer en développant le partenariat industriel et minier, selon le communiqué. A cette occasion, M. Bouchouareb a exposé à la délégation argentine le nouveau cadre de l’investissement ainsi que toutes les réformes réalisées avant d’évoquer les secteurs d’activité à fort potentiel de partenariat parmi lesquels l’agro-industrie, l’automobile et les mines. Il a invité les entreprises privées argentines à explorer les opportunités offertes par le marché algérien, notamment dans l’industrie de transformation des produits agricoles et de la sous-traitance mécanique. Pour sa part, Mme Malcorra a salué les réformes menées en Algérie pour améliorer les conditions d’investissement en exprimant l’intérêt des entreprises privées argentines à investir en Algérie. De même, la ministre argentine a souhaité bénéficier de «l’expertise des entreprises minières algériennes pour développer le secteur minier argentin, notamment en saisissant les opportunités d’investissement en Argentine». (APS)