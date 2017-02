M. Khatri Addouh, prÃ©sident du parlement sahraoui : Â«Lâ€™autodÃ©termination renforce la paix dans la rÃ©gion Â»

Le président du parlement sahraoui, Khatri Addouh a affirmé dimanche que "la reconnaissance du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination contribue à renforcer la paix, la sécurité, la coexistence et l'intégration dans la région".

"La reconnaissance du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination permettra d'asseoir les fondements de la paix, de la sécurité, de la coexistence et de l'intégration dans la région", a indiqué M. Khatri au cours d'une rencontre avec une délégation du Congrès américain conduite par James Inhofe aux camps de réfugiés sahraouis de Smara, précisant qu’"en dépit de la conjoncture que connait la région actuellement, nous avons réussi à protéger notre peuple des tiraillements qui peuvent conduire à des dérapages sécuritaires".

"Bien qu'une partie de notre territoire demeure occupée et qu'un grand nombre de nos concitoyens sont victimes de répression, de torture et d'arrestations arbitraires, et en dépit du fait que nous vivons des conditions très difficiles que ce soit dans les territoires libérés ou dans les camps des réfugiés, nous avons pu édifier des institutions solides pour les générations futures et asseoir une vision stratégique pour notre système politique démocratique et ouvert qui est fondé sur la séparation des pouvoirs" a fait savoir le responsable sahraoui, affirmant que cela est à même de "garantir l'avenir après l'indépendance".

M. Khatri Addouh a, par ailleurs, salué le soutien constant de James Inhofe à la cause sahraouie et l'intérêt accordé par les membres de la délégation du Congrès américain à la situation du peuple sahraoui.

Il a en outre affirmé que " le peuple sahraoui lutte afin que sa volonté de vivre soit respectée" et qu'il " partage avec les peuples de la région les mêmes idéaux et demande à ce que les peuples du monde entier reconnaissent son droit à l'autodétermination et à l'indépendance".