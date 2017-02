Situation dans la rÃ©gion dâ€™El-gargarat : Le Front Polisario partage les prÃ©occupations du SG de lâ€™ONU

Le Front Polisario a exprimé dimanche son partage des préoccupations du SG général de l’ONU concernant la situation présente dans la région d’Elgargarat au Sahara occidental et son soutien à l’appel de ce dernier pour le respect de l’esprit et de la lettre du cessez-le-feu en vigueur, depuis 1991, dans le cadre de la mise en application du plan de règlement ONU-OUA dont l’aboutissement reste la tenue d’un référendum d’autodétermination du peuple du Sahara occidental.

Cependant le Front Polisario tient à rappeler que la situation à Elgargarat n’est pas un fait isolé et partant seule une prise en compte de l’état du processus de décolonisation du Sahara occidental dans son ensemble est à même de permettre le dépassement de la tension actuelle. Au moment de l’établissement du cessez-le-feu il n’y avait ni route, ni trafic commercial entre le mur de la honte érigé par l’occupation marocain et la frontière mauritanienne. L’existence de ce trafic, aujourd’hui, est une violation du statut du Territoire et du cessez-le-feu car il constitue un changement du statu quo dans la zone tampon. La décision marocaine, aujourd’hui, de faire reculer de quelques centaines de mètres ses troupes près d’Elgargarat est de la poudre aux yeux et cache mal le mépris de Rabat pour la légalité internationale, son obstination et son refus, depuis presque trois décennies, de permettre la mise en application des résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale sur le Sahara occidental. La situation actuelle et tout ce qui peut en découler est de la responsabilité du seul Maroc qui empêche la mise en application du plan de règlement, refuse la négociation, entrave les efforts de l’Envoyé personnel, expulse à sa guise le personnel de la MINURSO, viole impunément les droits de l’homme et pille les ressources naturelles du Territoire. Le Front Polisario réitère son soutien aux efforts du Secrétaire général et son Envoyé personnel en vue de l’application des résolutions des Nations unies consacrant le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance.

SPS