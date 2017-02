Le prÃ©sident Ghali reÃ§oit une dÃ©lÃ©gation du CongrÃ¨s amÃ©ricain : Â« Mettre fin au conflit Â»

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a reçu dimanche une délégation du Congrès américain conduite par le sénateur, Jim Inhofe, dans le cadre d'une visite d'inspection dans les camps des réfugiés sahraouis. Au terme de cette audience qui intervient dans le cadre de la célébration du 41e anniversaire de la proclamation de la RASD, le sénateur Jim Inhofe a indiqué que "sa visite avec ses collègues sénateurs aux camps des réfugiés sahraouis a pour but de soutenir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination". Il a précisé dans ce contexte, que son équipe "souhaite travailler avec l'Administration américaine pour mettre fin au conflit au Sahara Occidental à travers l'accélération du processus de négociations, de manière à garantir aux Sahraouis le droit de décider de leur avenir à la faveur d'un référendum démocratique". Le responsable américain a ajouté que le Congrès a entendu des délibérations sur la question sahraouie et qu'il était disposé à consentir davantage d'efforts pour mettre fin à la souffrance de ce peuple. En visite d'inspection dans les camps des réfugiés sahraouis, la délégation du Congrès américain a été accueillie dimanche à Smara par la population et les autorités locales. Cette visite de soutien au peuple sahraoui, prévue dans le cadre d'une tournée africaine dés l'arrivée au pouvoir de la nouvelle administration américaine, témoigne de l'intérêt et la solidarité que manifestent les représentants du peuple américain à la cause sahraouie. La délégation américaine comprend d'influents membres du Congrès à l'instar du républicain Randy Hultgren, coprésident de la Commission Tom Lantos des droits de l'Homme et plusieurs conseillers en charge des questions africaines, étrangères et des droits de l'Homme. Le Congrès américain particulièrement sensible à la cause sahraouie et à la situation des droits de l'Homme dans les territoires occupés avait tenu l'année dernière une audition sur le Sahara Occidental, consacrée à l'examen du mandat de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara Occidental (Minurso) et aux violations des droits de l'Homme dans les territoires sahraouies occupés. À noter que des représentants du Congrès avaient effectué en 2016 deux visites aux camps des réfugiés sahraouis en guise de soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.



« Soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination »



La délégation du Congrès américain, a affirmé "sa position constante" et son soutien continu en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, estimant nécessaire que les États-Unis œuvrent à mettre fin à l'occupation marocaine au Sahara Occidental. M. James Inhofe a indiqué, que cette visite visait à "vous affirmer que notre position n'avait pas changé, que nous demeurions à vos côtés et que notre soutien se poursuivra et sera encore plus soutenu". Il précise que la visite tendait également à "constater la dure épreuve et des difficultés que vit le peuple sahraoui" sous l'occupation marocaine. Le sénateur, Inhofe, a affirmé que la délégation informera le nouveau président américain Trump ainsi que son administration, de la poursuite "des souffrances du peuple sahraoui". Le chef de la délégation a estimé "nécessaire que les États Unis fassent quelque chose pour mettre un terme à l'occupation" dont est victime le peuple sahraoui.